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Tras el regreso de Adorni a las conferencias, el Gobierno apunta a destrabar reformas en el Congreso

Tras el regreso de Adorni al diálogo con la prensa, el Gobierno busca retomar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados del Congreso para destrabar los proyectos de reformas pendientes.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Gobierno reabre el diálogo político para avanzar con reformas clave en el Congreso. (Foto: archivo).

El Gobierno reabre el diálogo político para avanzar con reformas clave en el Congreso. (Foto: archivo).

Después de que el jefe de Gabinete Manuel Adorni retomara su habitual conferencias de prensa en Casa Rosada y que anunciara la reapertura de la sala de periodistas, la mesa chica del Gobierno se concentra en retomar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para destrabar los proyectos de reformas pendientes en el Congreso.

Leé también Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa tras rehabilitar el ingreso de periodistas a Casa Rosada
El jefe de Gabinete en la reapertura de la sala de prensa en Casa de Gobierno y una nueva conferencia. (foto: captura de TV)

Mientras, el presidente Javier Milei vuelve a viajar este martes a Estados Unidos, para participar de la foto anual del Instituto Milken que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Los Ángeles, ante líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas de todo el mundo bajo el lema “Liderando en una nueva era”. Allí, Milei intentará posicionar a la Argentina ante inversores internacionales, en un foro donde ya participaron figuras como Bill Clinton y Jensen Huang.

El intento de volver a la normalidad en Casa Rosada

La Casa Rosada empezó a volver de a poco a la normalidad, con la reapertura de la sala de periodistas, que Casa Militar había cerrado la semana pasada en medio de denuncias de supuesto espionaje y riesgo a la seguridad nacional.

Adorni se puso al frente de la Sala de Conferencias y volvió a responder las cinco preguntas habituales de los periodistas acreditados, a quienes les trazó nuevas reglas y restricciones para circular por la sede de Gobierno.

Sin embargo, por la tarde se conocieron nuevos avances en la causa que investiga al jefe de Ministros por presunto enriquecimiento ilícito, en donde el arquitecto que realizó reformas en su casa del country Indio Cuá declaró haber recibido pagos por USD 245.000.

En ese contexto, fuentes consultadas por A24.com, descartaron que una nueva reunión de Gabinete o de la mesa chica en la Casa Rosada durante esta semana.

En cambio, el Gobierno buscará retomar las negociaciones con gobernadores y bloques de la oposición para avanzar en las reformas pendientes enviadas al Congreso, como son la reforma electoral, la ley de Tierras, de reforma de Discapacidad, Financiamiento Universitario, la ley de Salud Mental, la reforma del Código Penal, los pliegos de jueces federales y la ley Hojarasca.

Karina se reunió con Martín Menem en Diputados y Santilli con gobernadores en la Rosada

Mientras Adorni retomaba el vínculo con los periodistas acreditados, la jefa política del Gobierno y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, hacía lo propio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, entre otros legisladores del oficialismo.

Si bien no trascendieron los motivos del encuentro, se estima que en la reunión se analizaron temas vinculados a la agenda parlamentaria que impulsará el oficialismo en las próximas semanas en el Congreso Nacional.

En la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza impulsa el tratamiento de la ley Hojarasca -que ya tiene dictamen de comisión-, de la ley de Financiamiento Universitario y la ratificación del acuerdo sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En cambio, en el Senado espera avanzar con el tratamiento de los proyectos de reforma electoral, el que autoriza a realizar pagos dos fondos buitres, el de salud mental y discapacidad.

Santilli retoma las reuniones con gobernadores

Ministro el interior, Diego Santilli, recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en Casa Rosada.
Santilli retom&oacute; las reuniones con gobernadores para destrabar la agenda legislativa del Gobierno. (Foto: archivo).

Santilli retomó las reuniones con gobernadores para destrabar la agenda legislativa del Gobierno. (Foto: archivo).

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este mediodía en su despacho, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en otro encuentro que estuvo centrado en la agenda de proyectos que el Gobierno quiere acelerar en el Congreso en las próximas semanas.

Según confiaron fuentes oficiales a A24.com, "conversaron sobre distintos temas de gestión", entre ellos el estado de las "rutas nacionales" que atraviesan la provincia y "la relación fiscal entre Nación y Entre Ríos".

Con respecto a la reforma electoral que impulsa el Gobierno en el Congreso, Frigerio destacó "la importancia de avanzar en una discusión sobre las modificaciones del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".

Según pudo saber A24.com, la agenda de Santilli continuará este martes con un encuentro con Cristian Ritondo y legisladores del bloque del PRO, para continuar las negociaciones por la reforma electoral, impulsada por el gobierno para eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Desde el PRO le advirtieron al Gobierno que no avalarán la eliminación de las PASO y reclaman modificaciones al proyecto, para que en lugar de eliminar las elecciones primarias para la sección de candidatos, esos comicios dejen de ser obligatorios para los ciudadanos.

Santilli continuará el miércoles con una visita al gobernador de San Juan, otro de los aliados dialoguistas, Marcelo Orrego.

Stella Gárnica
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