Emergencia en discapacidad: un juez federal exige la implementación de la ley para febrero

discapacidad en emergencia

El rechazo a los argumentos económicos del Gobierno

En su fallo, el magistrado también desestimó los argumentos presupuestarios esgrimidos por la Casa Rosada. Calificó como falsa la supuesta falta de recursos y recordó que la propia ley faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento.

Aun cuando existe una apelación en trámite ante la Cámara Federal de San Martín, presentada por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, el juez resolvió avanzar con la intimación sin esperar el pronunciamiento del tribunal superior.

Puntos clave del fallo