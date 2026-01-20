"Consejo de la paz": cómo es el comité en el que participará Javier Milei invitado por Donald Trump

consejo de la paz Milei y Trump

La administración de Trump quiere que los países paguen 1.000 millones de dólares para permanecer en el Consejo de la Paz, informó por primera vez Bloomberg el sábado por la noche, citando un borrador de la carta fundacional del grupo propuesto. Sin embargo, para el caso de la Argentina, la invitación de Donald Trump exime a Javier Milei de hacer dicho desembolso.

Miércoles y jueves, en Davos, Donald Trump y Javier Milei compartirán dos escenarios que serán seguidos en todo el mundo. Con especial atención en Groenlandia, el "capricho" de la Casa Blanca que inquieta a Europa.

El "consejo de la paz", con Javier Milei

El presidente norteamericano pondrá en funcionamiento ese organismo el próximo jueves. Para ese momento, ya habrá hablado en el Foro Económico y Social y sabrá perfectamente la reacción del mundo entero. Especialmente, si hace más referencias a Dinamarca y Groenlandia. Por lo tanto, el 22 de enero, podrá designarlo - como a él le gusta - como uno de los días más importantes de la historia. El Consejo de la Paz quedará constituido. Resta conocer su integración completa, porque depende de las respuestas que reciba hasta ese momento, Donald Trump. Hay invitaciones llamativas, como la que le hizo a Vladimir Putin. No parece la persona más indicada para buscar la paz en ningún lugar del mundo. Además, el propio Trump dijo últimamente que estaba "cansándose" de las vueltas de Putin que siempre pone una nueva condición en cuanto escucha la "U" de Ucrania. Sin embargo, el ocupante de la Casa Blanca es tan generoso que lo llamó a sumarse al club de la paz.

A lo mejor, tiene sentido si le pide que aporte esos 1.000 millones de dólares que parecen ser necesarios para ocupar una silla permanente en el nuevo consejo mundial. Por suerte, para la Arge

ina, eso no corre. Trump exceptuó al presidente Javier Milei de realizar ese aporte. Lo que sabremos el jueves es si la participación de nuestro país será permanente o tendrá el carácter de rotativo, como sucede - por ejemplo - con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los cinco vencedores de la II Guerra Mundial tienen asientos permanentes y el resto, ocupa una de las 9 sillas restantes por orden rotativo por continentes y regiones, durante dos años.

Estados Unidos, junto a China, Reino Unido y Francia, son miembros permanentes. El quinto es Rusia, heredero de la Unión Soviética. Tal vez por eso, la invitación a Putin.

Primer objetivo: la paz en Medio Oriente

Donald Trump quiere una paz definitiva, así lo dice siempre que puede, para esa zona caliente del mundo. Por eso fue el gestor del acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Y ahora quiere que Turquía y Egipto, dos mediadores del conflicto, sean de la partida en este Consejo de la Paz. Trump dijo que "es un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”. Y en este comienzo, quiere a la Argentina de Javier Milei como miembro fundador. El problema, es con varios países de Europa.

Emmanuel Bond Emmanuel Macron, a lo Bond. El presidente de Francia se presentó en Davos con un look a lo 007. (foto: Gentileza La Razón)

Mi nombre es Macron, Emmanuel Macron

El foro de Davos ya comenzó y el presidente galo sorprendió a todos. Con unos anteojos espejados subió al estrado para hablar. Parecía James Bond al mando de Francia. Seguramente, no quiso que nadie pudiera ver sus ojos cuando dijo: "No somos respetados. Impera la ley del más fuerte. Europa debe recurrir a la 'bazuca comercial' si no la respetan". Todo, con un solo destinatario: Donald Trump. Por sus amenazas a toda la Unión Europea si no aceptan que Groenlandia deje de ser de Dinamarca y pase a manos de los Estados Unidos. Es el gran temor que precede la presencia de Donald Trump en Davos. Perdió el Nobel de la Paz y ya advirtió que no se siente obligado a pensar en la paz solamente. Aunque el jueves sí, el Consejo de la Paz, quedará conformado.

Aunque para llegar al jueves, hay que pasar primero el miércoles. Y Trump puede desplegar su arsenal conocido y renovado de alardes y amenazas para que "Estados Unidos sea Grande otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés). Javier Milei tendrá el privilegio de escucharlo, tomar nota y hablar una hora más tarde.