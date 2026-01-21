El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
Rogelio Frigerio afirmó que buscan que la Justicia pueda establecer la identidad de los responsables y determinar qué se hizo con la información obtenida. “La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, aseguró.
El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho.
El gobierno de Entre Ríos denunció este martes el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación. El hecho fue confirmado mediante un comunicado oficial y ya derivó en una denuncia penal y en el inicio de una investigación administrativa interna.
“Este tipo de prácticas constituyen un delito grave.Atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”, señalaron desde el Ejecutivo provincial al dar a conocer la situación.
Según detallaron desde la administración entrerriana, la investigación apunta a determinar quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo permanecieron instalados los dispositivos y qué destino tuvo la información obtenida a partir de las grabaciones clandestinas.
En el mismo comunicado, el gobierno provincial remarcó que el hallazgo se produce en un contexto de cambios políticos iniciados en diciembre de 2023. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, afirmaron.
Embed
Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.
Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.
El propio Rogelio Frigerio se expresó sobre el episodio a través de su cuenta oficial de X, donde ratificó la denuncia y fijó una postura política frente al caso. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió el gobernador, y agregó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.
Embed
Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a @frigeriorogelio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la… https://t.co/Cfx4tMX3Rl
Poco después de conocerse la denuncia, el PRO repudió el hallazgo de los dispositivos mediante una publicación en su cuenta oficial de X y manifestó su respaldo al gobernador.
“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado.Nuestro total apoyo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron desde el partido.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá avanzar para esclarecer el presunto espionaje ilegal en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, un hecho que generó fuerte impacto político e institucional en la provincia.