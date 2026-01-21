En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Entre Ríos
Rogelio Frigerio
Preocupación

El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Rogelio Frigerio afirmó que buscan que la Justicia pueda establecer la identidad de los responsables y determinar qué se hizo con la información obtenida. “La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, aseguró.

El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho.

El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho.

El gobierno de Entre Ríos denunció este martes el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación. El hecho fue confirmado mediante un comunicado oficial y ya derivó en una denuncia penal y en el inicio de una investigación administrativa interna.

Leé también Santilli se reunió con Frigerio y le lanzó un mensaje a Kicillof al hablar de "doble personalidad"
santilli se reunio con frigerio y le lanzo un mensaje a kicillof al hablar de doble personalidad

Este tipo de prácticas constituyen un delito grave. Atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”, señalaron desde el Ejecutivo provincial al dar a conocer la situación.

Según detallaron desde la administración entrerriana, la investigación apunta a determinar quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo permanecieron instalados los dispositivos y qué destino tuvo la información obtenida a partir de las grabaciones clandestinas.

En el mismo comunicado, el gobierno provincial remarcó que el hallazgo se produce en un contexto de cambios políticos iniciados en diciembre de 2023. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, afirmaron.

Embed

El mensaje de Rogelio Frigerio

El propio Rogelio Frigerio se expresó sobre el episodio a través de su cuenta oficial de X, donde ratificó la denuncia y fijó una postura política frente al caso. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió el gobernador, y agregó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.

Embed

Repudio del PRO y respaldo político

Poco después de conocerse la denuncia, el PRO repudió el hallazgo de los dispositivos mediante una publicación en su cuenta oficial de X y manifestó su respaldo al gobernador.

Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total apoyo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron desde el partido.

rogelio-frigeriojpg.webp
Rogelio Frigerio afirm&oacute; que buscan que la Justicia pueda establecer la identidad de los responsables.&nbsp;

Rogelio Frigerio afirmó que buscan que la Justicia pueda establecer la identidad de los responsables.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá avanzar para esclarecer el presunto espionaje ilegal en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, un hecho que generó fuerte impacto político e institucional en la provincia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Entre Ríos Rogelio Frigerio Cámaras
Notas relacionadas
Accidente aéreo en Entre Ríos: un piloto rosarino sobrevivió tras caer con una avioneta fumigadora
Quién era el deportista de 17 años que murió ahogado en un arroyo de Entre Ríos
Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar