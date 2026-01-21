El gobernador de Entre Ríos denunció que encontraron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho.

Embed Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.



Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.



En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la…

El mensaje de Rogelio Frigerio

El propio Rogelio Frigerio se expresó sobre el episodio a través de su cuenta oficial de X, donde ratificó la denuncia y fijó una postura política frente al caso. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió el gobernador, y agregó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.

Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a @frigeriorogelio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la…

Repudio del PRO y respaldo político

Poco después de conocerse la denuncia, el PRO repudió el hallazgo de los dispositivos mediante una publicación en su cuenta oficial de X y manifestó su respaldo al gobernador.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total apoyo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron desde el partido.

rogelio-frigeriojpg.webp Rogelio Frigerio afirmó que buscan que la Justicia pueda establecer la identidad de los responsables.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá avanzar para esclarecer el presunto espionaje ilegal en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, un hecho que generó fuerte impacto político e institucional en la provincia.