Triple crimen de Varela: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda del "Pequeño J"

Según el funcionario, testigos afirmaron que “atrás de ellos siempre iban los ‘perros’, como llamaban a los hombres que lo secundaban”, sostuvo Alonso.

Y añadió: “Tenemos detenido al que le dio el lugar, la pareja de Celeste, que grabó el video, que es clave porque es parte de la motivación del homicidio y lo tenemos certificado por mucha gente que nos dice que lo vieron, 4 ó 5. Esto estaba todo hecho para que quede impune y ellas sean otras tres desaparecidas de la democracia. Los pozos estaban cavados y tenemos al detenido, y la pala".

En tanto, precisó que la investigación permitió intervenir varios teléfonos usados por el prófugo y ubicar el vehículo en el que fueron trasladadas las víctimas. “La patente de la Chevrolet Tracker la sacamos con una cámara del COM de Lomas de Zamora”, explicó.

Sobre el lugar del crimen, el ministro aclaró que no funcionaba como búnker narco, sino como “punto de encuentro”. Desde allí, según indicó, “salían con mochilas a vender Tusi de manera ambulante en Barracas y en la zona de Florencio Varela”.

Captura internacional: así Interpol busca a Pequeño J y Ozorio por el triple crimen de Florencio Varela

Actualmente, están detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Villazón, Bolivia, Ariel Giménez, Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Alonso agregó que “Celeste y su pareja están muy complicados porque los teléfonos los ubican en la casa”. Además, destacó que la grabación de las torturas a las víctimas “es parte de la motivación del homicidio” y que ya hay al menos cinco testigos que confirman haber visto el video.

Para el ministro, la hipótesis del triple femicidio tiene que ver “con un vínculo que ellos tenían, que surge en la zona de Flores”, dijo sobre “Pequeño J” y las víctimas, pero no aclaró si con las tres o con algunas en particular.

Luego el ministro dijo: “Esto es algo terrible, que no tendría que haber pasado, pero pasó y tenemos que estar preparados para cuando pase esto. Yo entiendo que cuatro días para la familia fue mucha angustia, yo no se las puedo devolver, y les pido disculpas a esas familias de las chicas".