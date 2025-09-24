Triple crimen de las jóvenes que habían desaparecido en La Matanza: qué dijo Javier Alonso. 

Según detalló el ministros, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Tras intensos rastrillajes y el análisis de cámaras de seguridad en distintos distritos, la camioneta fue encontrada incinerada a 100 metros de la casa donde se realizó el hallazgo de los cuerpos.

El hallazgo en Florencio Varela

“Alrededor de las dos o tres de la mañana encontramos los cuerpos. Estaban enterrados en el jardín y fue un trabajo minucioso de la Policía Científica”, explicó Alonso. Las adolescentes fueron identificadas por tatuajes, vestimenta y señas particulares. Las familias fueron notificadas horas más tarde.

En el lugar se secuestraron pruebas clave y se detuvo a cuatro personas. Una de ellas, el propietario de la vivienda, quedó comprometido de manera directa: “Tiene una responsabilidad muy importante, porque había tres cadáveres enterrados en su jardín”, subrayó el ministro.

Las jóvenes fueron halladas en Florencio Varela.

Alonso remarcó que se trató de un asesinato premeditado y profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad”, aseguró. Las autoridades confirmaron que la causa continúa bajo investigación y no se descarta la participación de más personas.

El perfil de un crimen organizado

Desde el primer momento, los investigadores consideraron que se trataba de un asesinato ejecutado con precisión y frialdad. Todo el operativo, desde el engaño inicial hasta el intento de borrar las huellas, refuerza la hipótesis de que se trató de un crimen cometido por una estructura delictiva organizada.

“La modalidad del hecho, el uso de una camioneta adulterada, la quema del vehículo y la manera en que los cuerpos fueron ocultados muestran una planificación profesional y premeditada”, sostuvo Alonso.

Las chicas estaban desaparecidas desde el viernes.

En línea con esta hipótesis, la Justicia y la policía bonaerense continúan investigando si existe conexión con bandas internacionales que operan en el país bajo la fachada de otras actividades.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Hasta ahora, son cuatro las personas que están bajo arresto. Entre ellos, como se mencionó, está el dueño de la vivienda donde se encontraron los cuerpos. Los investigadores trabajan sobre los vínculos entre los sospechosos y la organización narco que podría estar detrás del crimen.

También se analizan los perfiles digitales de las víctimas y de los detenidos, así como sus conversaciones previas, en busca de pistas sobre cómo fue organizada la trampa y quién la ideó.

El fiscal a cargo del caso solicitará en las próximas horas la prisión preventiva para los acusados, mientras se esperan los resultados definitivos de las pericias forenses y los análisis de ADN.