Policiales
Crimen
Florencio Varela
Capturado y trasladado

Triple crimen de Florencio Varela: trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años y nacionalidad peruana. Había huido a Villazón, donde fue arrestado en un hotel. La Justicia lo investiga por su vínculo con la organización narco acusada del brutal femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri.

La Policía Federal Argentina trasladó este sábado a Buenos Aires a Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. El hombre, de 41 años y nacionalidad peruana, había cruzado a Bolivia para escapar, pero fue encontrado en un hotel de la ciudad fronteriza de Villazón, donde quedó detenido gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

Según el parte oficial, el viernes se activó un operativo de búsqueda internacional tras dos pedidos de captura en su contra. La Brigada de Investigaciones de Jujuy revisó las cámaras de la vieja terminal de colectivos de San Salvador y analizó las listas de pasajeros de tours de compras. Allí confirmaron que Sotacuro había llegado a la provincia el miércoles por la noche en un micro proveniente de Buenos Aires.

Con esos datos, la policía jujeña desplegó un rastrillaje en hoteles de la zona y dio aviso a la Policía Nacional de Bolivia, con la que mantiene cooperación directa. Finalmente, el viernes a la noche, los efectivos bolivianos lograron ubicarlo y detenerlo en un hostal de Villazón.

El sábado, en un avión oficial, la Policía Federal lo trasladó al aeropuerto de Ezeiza, desde donde fue puesto a disposición de la Justicia bonaerense.

lara-brenda-y-morena-fueron-asesinadas-en-florencio-varela-foto-redes-sociales-HORBNKCBERFZDDFH3P7JEVWSBY

El triple crimen que conmocionó a Florencio Varela

El 19 de septiembre desaparecieron tres jóvenes amigas: Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20). El caso tomó un giro macabro cuando, el miércoles siguiente, sus cuerpos fueron hallados en un descampado de Florencio Varela: estaban desmembrados, con signos de tortura, enterrados en bolsas de consorcio y distribuidos en tres pozos diferentes.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Matanza determinó que las víctimas habían sido engañadas con una cita, bajo la promesa de recibir 300 dólares por noche en una supuesta fiesta. Las pruebas recolectadas —análisis de teléfonos y cámaras de seguridad— apuntan a una banda narco como autora del femicidio.

Hasta el momento, la Justicia bonaerense ya detuvo a seis sospechosos:

  • Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana.

  • Iara Daniela Ibarra (19), argentina.

  • Andrés Maximiliano Parra (18), argentino.

  • Magalí Celeste González Guerrero (28), argentina.

  • Ariel Giménez (29), argentino, apresado en allanamientos en Florencio Varela e Isidro Casanova.

  • Lázaro Víctor Sotacuro (41), peruano, detenido en Bolivia y trasladado este sábado a Buenos Aires.

La investigación, sin embargo, aún no está cerrada. La Policía Federal, a través de Interpol, mantiene activa la búsqueda de “Pequeño J”, un narco peruano acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio. Las autoridades creen que podría haberse refugiado en el exterior, lo que hace más compleja la captura.

Mientras tanto, Sotacuro será indagado en los próximos días por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que lo investiga por su rol dentro de la organización criminal.

