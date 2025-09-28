Triple crimen de Florencio Varela: trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia

lara-brenda-y-morena-fueron-asesinadas-en-florencio-varela-foto-redes-sociales-HORBNKCBERFZDDFH3P7JEVWSBY

El triple crimen que conmocionó a Florencio Varela

El 19 de septiembre desaparecieron tres jóvenes amigas: Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20). El caso tomó un giro macabro cuando, el miércoles siguiente, sus cuerpos fueron hallados en un descampado de Florencio Varela: estaban desmembrados, con signos de tortura, enterrados en bolsas de consorcio y distribuidos en tres pozos diferentes.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Matanza determinó que las víctimas habían sido engañadas con una cita, bajo la promesa de recibir 300 dólares por noche en una supuesta fiesta. Las pruebas recolectadas —análisis de teléfonos y cámaras de seguridad— apuntan a una banda narco como autora del femicidio.

Hasta el momento, la Justicia bonaerense ya detuvo a seis sospechosos:

Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana.

Iara Daniela Ibarra (19), argentina.

Andrés Maximiliano Parra (18), argentino.

Magalí Celeste González Guerrero (28), argentina.

Ariel Giménez (29), argentino, apresado en allanamientos en Florencio Varela e Isidro Casanova.

Lázaro Víctor Sotacuro (41), peruano, detenido en Bolivia y trasladado este sábado a Buenos Aires.

La investigación, sin embargo, aún no está cerrada. La Policía Federal, a través de Interpol, mantiene activa la búsqueda de “Pequeño J”, un narco peruano acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio. Las autoridades creen que podría haberse refugiado en el exterior, lo que hace más compleja la captura.

Mientras tanto, Sotacuro será indagado en los próximos días por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que lo investiga por su rol dentro de la organización criminal.