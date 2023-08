Ultimos días de campaña: Macri apoyó a Bullrich pese a las señales de unidad con Larreta y Massa busca recuperar terreno con el "mundo del trabajo"

Aunque no lo dijo explícitamente, Macri dejó definiciones elocuentes en favor de su ex ministra de Seguridad. Señaló que el cambio de política económica tiene que ser drástico, que no se puede consensuar con el Gobierno que dejó esta crisis económica y que la salida del cepo tiene que ser lo antes posible. Todas definiciones que lo acercan a Bullrich y lo alejan claramente de Rodríguez Larreta, dichas además con toda la intención, aunque se negó a anticipar a quien votaría.

Massa se dirige a los sectores populares y Macri apoyó a Bullrich

Bullrich-Macri.jpg Bullrich y Macri, en tiempos de gobierno de Juntos por el cambio. Ahora el clima es más tenso de cara a las PASO.

Según pudo saber A24.com, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, buscará llevar tranquilidad a la clase media baja con promesas para la producción y para los trabajadores en los últimos días antes de las primarias. Pero en su entorno preocupa hasta donde llegará la suba del dólar de aquí al viernes y cómo impactará en en el humor electoral.

En tanto, los precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y sus adláteres, buscaron capitalizar la volatilidad cambiaria con señalamientos por las redes y procuran vender la imagen de que luego de las PASO conformarán un bloque unido que por ahora no se verifica. Necesitan garantizar gobernabilidad para el caso de que alguno de ellos gane las elecciones del 22 de octubre próximo o el ballotage del 19 de noviembre.

Sin embargo, Macri se inclinó con elocuencia en favor de Bullrich. “Hay que levantar el cepo cuánto antes”, dijo en declaraciones a TN en la noche de este lunes. Si bien se negó a anticipar su voto, se manifestó al lado de su exministra en las definiciones económicas y políticas. Muchos analistas en el Gobierno aseguran ahora que Massa podrá asociar mejor a Bullrich con Macri, pero hacia adentro del electorado de Juntos por el Cambio puede favorecer a ella.

Las definiciones tajantes de Macri en favor de Bullrich

Por ejemplo, Macri dijo que Bullrich “cree con razón” que el electorado está más inclinado por el "cambio profundo" y se diferenció de Larreta cuando dijo que “Horacio cree, y lo he discutido con él muchas veces” que "hay que consensuar" y definió: "No creo que consensuar con los que fueron responsables de esto sea el camino”. En sus spots, Bullrich ha reiterado infinidad de veces que no piensa sentarse a conversar con el kirchnerismo.

Como un formalismo, Macri buscó exhibir ecuanimidad al decir que “ahora tengo la mira puesta en la unidad”. Pero la interpretación unánime en Juntos por el Cambio era por estas horas que Macri se inclinó por Bullrich, algo que se veía venir desde hacía meses en todas las apariciones mediáticas del ex presidente, inclinado a un "cambio profundo".

“Yo estoy convencido de que el cambio tiene que ser rápido y profundo”, reiteró. Aunque cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por quién votaría, Macri contestó irónicamente: “Por Jorge Macri voy a votar seguro”. En las horas previas, Macri se mostró con su primo Jorge Macri a quien respalda como candidato a jefe de gobierno porteño. Ambos hicieron la foto de unidad junto a Bullrich y Larreta, mientras que estos últimos acordaron que compartirán el bunker de las PASO del domingo próximo en Parque Norte.

Macri Parque Norte horiz

Juntos, que no es lo mismo que unidos

"El día posterior a las PASO estaremos todos unidos", dijo Patricia Bullrich en estos días. Es lo que piensa también Rodríguez Larreta. No porque estén convencidos, sino porque no tendrán otra alternativa. Buscarán estar juntos, como pregonan en la campaña haciendo juego de palabras con el nombre de su alianza, pero no están unidos, por ahora.

Este lunes Larreta y Bullrich hicieron una foto juntos con el precandidato a jefe de gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, y con el ex presidente Mauricio Macri en el Club Alemán en Palermo. Además, esperarán el resultado de las PASO también en el mismo bunker en el Golden Center de Parque Norte, el domingo próximo.

Habrá dos centros de cómputos separados en el bunker, pero compartirán el escenario sea cual fuera el resultado: uno podrá celebrar la obtención de la candidatura presidencial y el otro se comprometerá a acompañar al vencedor a las elecciones de octubre y en su eventual gobierno nacional. Ese es el acuerdo entre ambos, por ahora, habrá que ver si se cumple a la hora de abrir las urnas.

vidal larreta bullrich.jpg

Unidos por la Patria, pero con bunkers separados

En cambio, Massa esperará el resultado de las PASO en el “Espacio C”, en Corrientes 6271, en el barrio de Chacarita. Su rival interno en Unión por la Patria, Juan Grabois, lo hará en el estadio Malvinas Argentinas, en Gutemberg 350, en la Paternal, en CABA. No lograron unificar las sedes de la noche electoral, más allá de que si gobiernan desde diciembre estarán bajo un mismo paraguas oficialista.

La preocupación del oficialismo pasa ahora por instalar una agenda económica de perspectivas optimistas para el futuro. Massa prometió este lunes que después de las PASO habrá más fondos para las Pymes, impulsará una suma fija para todos los trabajadores, para ganarle a la inflación, y dijo que podrá salir del cepo si aumentan las exportaciones. Massa saltea el presente e intenta ofrecer una visión optimista del futuro.

Sin sequía y con gasoducto nuevo, Massa intenta convencer a su público de que lo peor ya pasó y que habrá una cosecha que aportará dólares a las arcas del Banco Central, de que habrá un boom exportador, y de que ya no habrá que gastar 4000 millones de dólares en la importación de gas natural licuado. Todo tiempo pasado fue peor, según Massa.

En medio del tembladeral cambiario, en el equipo de campaña de Massa nadie pudo aclarar ante A24.com si existe algún plan para detener la suba del dólar paralelo: el viernes cerró a 574 pesos y este lunes a 596.

569a266bea2da1ec60dde552eb74efbc_M.jpg Sergio Massa habló en un acto en Tucumán. (Foto: NA)

El salto cambiario era previsible para los analistas

“El mercado se está refugiando como siempre ocurre antes de las elecciones. El problema es que el candidato presidencial del oficialismo es el ministro de Economía”, dijo a A24.com un referente del mercado financiero y cambiario. Según diversos analistas, si las PASO arrojan resultados parecidos a los que pronostican las encuestas no habría saltos cambiarios ni ocurrirá una hecatombe económica.

Según los números del Gobierno, también Bullrich está en ventaja. "Bullrich es la candidata que mayor confianza le daría al mercado", dijo Hugo Vázquez, analista económico y financiero a A24.com.

El precio del dólar blue creció 72% en lo que va del año. Comenzó en 346 pesos y este lunes cerró en 596. La inflación hasta agosto rondaría el 70%. “En realidad, el precio del dólar acompaña la inflación y este valor no es de pánico”, señalan los analistas del mercado cambiario. El verdadero precio debería rondar los 700 pesos, dicen. El dólar sigue la evolución de la inflación. El resultado de las PASO podría acelerar o no la volatilidad cambiaria.

Ahora, en el mercado evalúan que la negociación de Massa con el Fondo Monetario Internacional terminó influyendo en la inestabilidad cambiaria. El FMI podría haber girado los 7500 millones de dólares antes de las PASO para que el Gobierno pudiera intervenir en el mercado y contener la suba. Pero postergó el desembolso para despues de las PASO y obligó a Massa a pagar con créditos puente.

Al no tener dólares, el Fondo habilitó un salto cambiario y el Gobierno aceleró la devaluación del dólar oficial que del 6% mensual hoy está en el 10%, con un valor de 293 pesos. El FMI se reservó la negociación de noviembre con el futuro presidente de la Nación, que no necesariamente sería el ministro de Economía, Massa.

Algunas fuentes del Gobierno no descartan que luego de las PASO el Gobierno deba reforzar el cepo cambiario con otro incremento del impuesto PAIS para restringir aún más las importaciones e impedir la salida de dólares. En caso de ganar la oposicion, el futuro gobierno hará un sinceramiento del tipo de cambio oficial para poder “salir del cepo lo antes posible”.

Promesas a futuro para salir del presente

Para salir de esta agenda incómoda del presente, Massa anticipó este lunes que analiza para despues de las PASO el pago de una suma fija para los asalariados. Este martes se reunirá con la CGT para tratar el tema. También anunció que financiará a las Pymes exportadoras con una inversión de 19.000 millones de pesos.

Sergio Massa en la CGT, confirmó los avances en las negociaciones con el FMI. El viernes podría haber anuncios. Foto A24.com

“Tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso", dijo Massa en declaraciones radiales y ante empresarios Pymes. "El gran objetivo debe ser promover exportaciones con valor agregado, acumular reservas y ganar nuevos mercados. Eso nos permitirá fortalecer la economía y bajar la inflación", dijo. Tambien señaló que “cuanto más exportemos antes podremos salir del capo cambiario”.

En medio de las incertidumbres económicas, Massa decidió cerrar su campaña electoral este jueves a las 18, en el Teatro Argentino de La Plata con un “conversatorio”, pero que no será un acto de movilización masiva.

Cristina Kirchner no confirmó aún sí irá al cierre: estuvo ausente de la campaña desde que se fotografió con Massa en el aeropuerto de Ezeiza abordo de un simulador de vuelo, hace un mes. Tampoco el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sabe si la vicepresidenta irá a su acto de cierre este miércoles en Merlo, con decenas de intendentes.