Un apagón masivo dejó a toda Cuba sin electricidad y agravó la crisis energética

2026-03-16T203822Z_1098349746_RC2CYJAW65H6_RTRMADP_3_CUBA-CRISIS-POWER Hospitales, escuelas, industrias y servicios básicos sufren interrupciones recurrentes, mientras que numerosos comercios y hogares enfrentan largas horas sin energía.

Gran parte de la infraestructura eléctrica cubana presenta un fuerte deterioro y opera con frecuentes fallas. En la actualidad, nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento, lo que limita severamente la capacidad del sistema para abastecer la demanda interna.

Desde 2022 los cortes de electricidad se volvieron cada vez más frecuentes y hoy constituyen uno de los principales problemas cotidianos para la población y la economía. La escasez de combustible, las dificultades para financiar reparaciones y el envejecimiento de las centrales han reducido progresivamente la capacidad de generación.

A comienzos de marzo, el déficit energético ya había provocado que hasta el 68 % del país quedara sin electricidad al mismo tiempo, una de las mayores afectaciones registradas en los últimos años.

El sistema energético de la isla depende en gran medida de centrales termoeléctricas antiguas y de combustibles importados, principalmente petróleo. La combinación de equipos obsoletos, falta de inversiones y dificultades para acceder a combustible ha agravado la crisis en los últimos meses.

Las consecuencias del colapso eléctrico se extienden a múltiples sectores. Hospitales, escuelas, industrias y servicios básicos sufren interrupciones recurrentes, mientras que numerosos comercios y hogares enfrentan largas horas sin energía.

En paralelo, el deterioro del sistema eléctrico también comenzó a impactar en el clima social. En distintos puntos del país se multiplican las quejas y protestas por los prolongados cortes de luz, que afectan la conservación de alimentos, el trabajo cotidiano y la vida diaria de millones de personas.

La situación se produce además en un contexto internacional adverso, con el precio del petróleo en alza y tensiones geopolíticas que encarecen el acceso a la energía en el mercado global, lo que añade presión adicional sobre la frágil matriz energética cubana.