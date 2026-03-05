Por qué Ecuador expulsó al embajador de Cuba: la llamativa quema de papeles que quedó grabada

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a un hombre arrojando papeles al fuego en el techo del edificio diplomático. Según el gobierno ecuatoriano, se trataría de la destrucción de documentación interna tras la orden de expulsión.

Desde La Habana, el gobierno cubano calificó la decisión como un acto “hostil e injustificado” que daña las relaciones históricas entre ambos países. Analistas regionales sostienen que el episodio refleja el alineamiento del gobierno de Noboa con Estados Unidos y el creciente aislamiento diplomático de Cuba en la región.

Daniel Noboa está próximo a partir hacia los Estados Unidos para participar de la reunión de países aliados de la región con Donald Trump. En ese encuentro, también está el presidente argentino, Javier Milei.

