Mundo
Cuba
Ecuador
Crisis regional diplomática

Por qué Ecuador expulsó al embajador de Cuba: la llamativa quema de papeles que quedó grabada

El gobierno de Daniel Noboa cortó relaciones de la manera más extrema con Cuba. Ordenó al embajador a dejar el país en un plazo perentorio. El gobierno de la isla presentó una protesta por violaciones a la diplomacia internacional. Una curiosa imagen en una terraza da la vuelta al mundo.

por Roberto Adrián Maidana |
Un funcionario de la embajada cubana en Ecuador quema papeles. Ecuador echo del país a la representación cubana. (Foto: Gentileza Ecuador XXi)

El gobierno de Ecuador anunció la expulsión del embajador de Cuba y de todo su personal diplomático, en una decisión que profundiza la crisis entre ambos países y que podría derivar en la ruptura total de relaciones. La medida fue tomada por el presidente Daniel Noboa, quien declaró “persona non grata” al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez y le dio 48 horas para abandonar el país.

La decisión también incluyó el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, lo que agravó el enfrentamiento diplomático entre ambos gobiernos. La Cancillería ecuatoriana invocó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, aunque no detalló públicamente las razones del conflicto.

El episodio tomó un giro llamativo cuando comenzaron a circular imágenes desde Quito. En videos difundidos por el propio Noboa se observa a una persona en la azotea de la embajada cubana quemando documentos, aparentemente para destruir archivos antes de la salida del personal diplomático.

Más allá de la curiosidad de las imágenes, también sirven como documento sobre como un gobierno extranjero - Ecuador - vigila lo que se supone - por las convenciones internacionales - es territorio propio de otro país y no puede ser espiado o controlado. Aunque el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro hizo lo mismo durante meses cuando la Embajada de Argentina sirvió de asilo a colaboradores directos de María Corina Machado.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a un hombre arrojando papeles al fuego en el techo del edificio diplomático. Según el gobierno ecuatoriano, se trataría de la destrucción de documentación interna tras la orden de expulsión.

Desde La Habana, el gobierno cubano calificó la decisión como un acto “hostil e injustificado” que daña las relaciones históricas entre ambos países. Analistas regionales sostienen que el episodio refleja el alineamiento del gobierno de Noboa con Estados Unidos y el creciente aislamiento diplomático de Cuba en la región.

Daniel Noboa está próximo a partir hacia los Estados Unidos para participar de la reunión de países aliados de la región con Donald Trump. En ese encuentro, también está el presidente argentino, Javier Milei.

Noticia en desarrollo...

Por Roberto Adrián Maidana
