Donald Trump habló de una posible "toma de control amistosa" de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este viernes de la Casa Blanca hacia Texas.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el núcleo del diálogo se centró en la posibilidad de flexibilizar restricciones de manera progresiva, con evaluaciones mensuales sobre el cumplimiento de compromisos por parte de La Habana.

Además, Washington anunció recientemente que permitirá el envío de combustible desde compañías energéticas estadounidenses hacia empresas privadas cubanas. Esta iniciativa busca fortalecer el sector privado, reducir la dependencia estatal y aumentar la influencia de Estados Unidos en la economía local.

Un contexto de crisis y fragilidad en Cuba

Las negociaciones se desarrollan en un escenario de crisis económica en la isla, agravada por la escasez de petróleo y el endurecimiento del embargo. El país enfrenta apagones prolongados, falta de alimentos y una fuerte caída del turismo, lo que ha incrementado la presión interna y externa sobre el gobierno.

La crisis energética se intensificó tras la interrupción del suministro de petróleo venezolano y las sanciones contra países que envían combustible a Cuba, medidas que generaron una emergencia en sectores clave como la salud, el transporte y la producción.

Una embarcación proveniente de Estados Unidos fue interceptada por fuerzas cubanas, lo que dejó víctimas fatales.

El incidente marítimo y la tensión diplomática

Las declaraciones de Trump también coinciden con un incidente reciente en el que una embarcación proveniente de Estados Unidos fue interceptada por fuerzas cubanas, lo que dejó víctimas fatales. Las autoridades de la isla calificaron a los involucrados como “terroristas” y aseguraron que el grupo habría entrenado para ejecutar un ataque.

El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossio, señaló que Washington mostró disposición a investigar los hechos, a pesar del clima de confrontación entre ambos gobiernos.

Por su parte, Marco Rubio, conocido por su postura crítica hacia el régimen cubano, afirmó que Estados Unidos investigará el episodio antes de adoptar medidas.

Historia de conflictos y tensiones

El episodio se produce en un contexto histórico marcado por décadas de enfrentamientos políticos, sanciones económicas y episodios de violencia entre ambos países. Desde el fallido desembarco de Bahía de Cochinos en 1961 hasta atentados y operaciones encubiertas, la relación bilateral ha estado atravesada por una profunda desconfianza.

La Habana ha denunciado en reiteradas oportunidades la existencia de grupos organizados desde el exilio cubano en Florida, mientras que sectores de la comunidad cubanoamericana consideran esas acciones parte de la lucha contra el régimen.

Las recientes declaraciones de Trump, sumadas a la crisis económica y al endurecimiento del bloqueo, aumentan la incertidumbre sobre el futuro de la isla. Mientras tanto, la posibilidad de un acuerdo o de un cambio político en Cuba vuelve a instalarse en el centro del escenario internacional.