Cuba confirmó que inició conversaciones con EE.UU. en medio de una profunda crisis económica

La confirmación llega en un momento extremadamente delicado para Cuba. La isla enfrenta una crisis económica que incluye apagones frecuentes, escasez de combustible y dificultades para sostener servicios básicos, situación agravada por la presión internacional y las sanciones estadounidenses.

En ese marco, el mandatario advirtió semanas atrás que el país se acerca a un escenario que podría obligar a adoptar “medidas extremas” para enfrentar la emergencia económica.

La presión de la Casa Blanca

Trump Reuters

El anuncio se produce también en medio de un fuerte endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. El presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano mediante distintas medidas, entre ellas un bloqueo petrolero que restringe la llegada de combustible a la isla y amenazas de imponer aranceles a los países que le vendan crudo.

Estas acciones se intensificaron tras la caída del gobierno venezolano, que era el principal proveedor de petróleo de Cuba, lo que dejó al país caribeño con serias dificultades para sostener su sistema energético.

La falta de combustible ha generado apagones prolongados, problemas en el transporte y dificultades en hospitales, escuelas y servicios públicos.

Conversaciones que antes eran negadas

Durante los últimos meses, el gobierno estadounidense había afirmado en varias ocasiones que existían contactos de alto nivel con representantes cubanos.

Sin embargo, La Habana había evitado confirmar públicamente esos encuentros, aunque tampoco desmentía las versiones periodísticas que hablaban de negociaciones informales.

Entre los nombres que habían surgido en esos contactos figuraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y una figura con influencia dentro del círculo político cubano.

Durante el mensaje televisivo en el que Díaz-Canel confirmó las conversaciones, Rodríguez Castro apareció sentado detrás del mandatario junto a otros funcionarios del Partido Comunista, lo que fue interpretado por algunos analistas como una señal política.

La estrategia del gobierno cubano

Según explicó Díaz-Canel, el objetivo de las conversaciones es buscar soluciones prácticas que permitan reducir las tensiones entre ambos países. El presidente insistió en que cualquier avance deberá basarse en el respeto mutuo, la soberanía de Cuba y el reconocimiento del sistema político de la isla.

Para el gobierno cubano, el diálogo podría convertirse en una herramienta para aliviar la presión económica y evitar un deterioro mayor de la situación interna.

Al mismo tiempo, el mandatario remarcó que el proceso es “sensible” y requiere prudencia, por lo que no se divulgarán detalles específicos de las negociaciones.