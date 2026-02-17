Murió Juan Carlos Desanzo, histórico director del cine argentino, a los 88 años
El reconocido realizador Juan Carlos Desanzo dejó una huella clave en el cine nacional con películas emblemáticas y una extensa trayectoria marcada por el compromiso artístico y social. De qué murió.
17 feb 2026, 00:15
El cine argentino perdió, este lunes, a una de sus figuras más influyentes: Juan Carlos Desanzo falleció a los 88 años, dejando una trayectoria marcada por el compromiso artístico, la sensibilidad social y una mirada profunda sobre la historia nacional. Activo hasta 2019, fue responsable de películas emblemáticas y de piezas publicitarias que quedaron en la memoria colectiva.
A lo largo de varias décadas, Desanzo construyó una carrera sólida tanto en cine como en televisión, combinando entretenimiento con reflexión y memoria. Sus historias supieron retratar momentos clave del país y personajes atravesados por los conflictos políticos y humanos de cada época.
Entre sus trabajos más recordados como realizador se destacan El desquite, En retirada y La búsqueda, producciones que consolidaron su nombre en los años 80. En ese mismo período también dirigió un comercial histórico de Terrabusi protagonizado por Cacho Fontana junto a Mr. T, aprovechando el furor de la serie Brigada A.
Durante los años 90 volvió a impactar con Al filo de la ley, protagonizada por Rodolfo Ranni y Gerardo Romano, y luego con Eva Perón: la verdadera historia, película que funcionó como contraparte local del musical de Alan Parker y que impulsó la carrera de Esther Goris, además de marcar la primera vez que Víctor Laplace interpretó a Juan Domingo Perón en cine.
La noticia de su muerte fue confirmada por la AsociaciónGeneral de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales, que expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria: Un guapo del 900; La hora de los Hornos; The Players vs. Ángeles Caídos; Crónica de una señora; Los gauchos judíos; Juan Moreira; La Tregua; No toquen a la nena; El muerto; Los pasajeros del jardín; El infierno tan temido, entre otras”.
Desde la entidad también remarcaron el valor histórico de su obra y su compromiso con la industria audiovisual: “Su sola mención alcanza para comprender la importancia y variedad de estilos que sus realizadores significan y la trascendencia histórica de estas obras cuyas imágenes, tan diversas como fundamentales, ofrecen en común la pericia cinematográfica de este entrañable amigo y compañero constante de DAC, pródigo en la tarea y firme en la lucha”.
Entre sus títulos más relevantes como director, DAC recordó El desquite, En retirada, La búsqueda, Al filo de la ley, Eva Perón, Hasta la victoria siempre, La venganza, El amor y el espanto, El Polaquito y Verano amargo.
Además, destacaron el rol activo que Desanzo venía sosteniendo en defensa del cine nacional en los últimos tiempos: “Hoy, inesperadamente, ya no está junto a nosotros, pero su obra y su fortaleza seguirán acompañando nuestra actividad para siempre”.
Y concluyeron: “Acompañamos y compartimos con nuestro profundo e infinito pesar todo el dolor de su familia, que despedirá sus restos en íntima ceremonia”.
Un referente indiscutido del audiovisual argentino, cuya huella seguirá viva en la historia del cine nacional.