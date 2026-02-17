Murió Juan Carlos Desanzo, histórico director del cine argentino, a los 88 años

La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales, que expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria: Un guapo del 900; La hora de los Hornos; The Players vs. Ángeles Caídos; Crónica de una señora; Los gauchos judíos; Juan Moreira; La Tregua; No toquen a la nena; El muerto; Los pasajeros del jardín; El infierno tan temido, entre otras”.

Desde la entidad también remarcaron el valor histórico de su obra y su compromiso con la industria audiovisual: “Su sola mención alcanza para comprender la importancia y variedad de estilos que sus realizadores significan y la trascendencia histórica de estas obras cuyas imágenes, tan diversas como fundamentales, ofrecen en común la pericia cinematográfica de este entrañable amigo y compañero constante de DAC, pródigo en la tarea y firme en la lucha”.

El cine nacional todo sufre la pérdida irreparable de JUAN CARLOS DESANZO, uno de sus mayores autores.



En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria pic.twitter.com/UIFuomRSvA — DAC - Directores Argentinos Cinematográficos (@dacdirectores) February 17, 2026

Entre sus títulos más relevantes como director, DAC recordó El desquite, En retirada, La búsqueda, Al filo de la ley, Eva Perón, Hasta la victoria siempre, La venganza, El amor y el espanto, El Polaquito y Verano amargo.

Además, destacaron el rol activo que Desanzo venía sosteniendo en defensa del cine nacional en los últimos tiempos: “Hoy, inesperadamente, ya no está junto a nosotros, pero su obra y su fortaleza seguirán acompañando nuestra actividad para siempre”.

Y concluyeron: “Acompañamos y compartimos con nuestro profundo e infinito pesar todo el dolor de su familia, que despedirá sus restos en íntima ceremonia”.

Un referente indiscutido del audiovisual argentino, cuya huella seguirá viva en la historia del cine nacional.