Un denunciante de Kueider reveló detalles de su acusación y lo vinculó con el exgobernador Bordet

"Kueider tiene una causa en la justicia por desmanejos en las pautas para los medios de comunicación, que la tiene el juez López Montrull en Paraná", disparó Eliseo en diálogo con A24.

Embed

En diálogo con Rolando Graña en la señal A24, Blanco destacó el notable ascenso económico de Kueider, quien pasó de recursos modestos a tener un importante patrimonio, en medio de su trayectoria política, lo que genera dudas sobre el origen de sus bienes.

"Lo de él es muy desprolijo, esto es algo bizarro, lo voy a decir. Cualquier ladrón que entra a un gallinero no sale con la pluma en la boca. Acá Kueider, a la madrugada en Ciudad del Este, salió con la pluma en la boca. Entonces, un tipo que es senador nacional, que votó una ley perteneciendo a la oposición, pidiendo un montón de cosas para él y un montón de cosas que todavía nosotros no nos enteramos qué es lo que le dieron, aparece haciendo esa desprolijidad y fue el senador que con su mano definió el futuro de millones y millones de argentinos que hasta ahora no sabemos si fue para bien o para mal", contó.

En cuanto a los orígenes del actual senador como militante, recordó: "A Kueider lo conozco de muy joven. Tuvimos un enfrentamiento en la elección de la juventud peronista, donde él participó en una lista y su vehículo para hacer campaña era un carro y un caballo. O sea, no le daba ni para el auto. Con eso hizo campaña y fue él que menos votos sacó, unos 80".

En tanto, agregó: "En los trabajos que le conocemos, uno de ellos es en el PAMI, donde tuvo un pasado también bastante conflictivo, complicado. Implementó el reparto de remedios a domicilio, donde hubo muchos problemas en la recepción por parte de los abuelos de los medicamentos".

Y completó: "En esa época que gobernaba el Kirchnerismo y el director ejecutivo era un kirchnerista. Yo lo único que logré es que el reparto a domicilio no se realice más, por las denuncias de los abuelos. No se abrió ninguna investigación y la parte ejecutiva acá no hizo ninguna denuncia al respecto".

eliseo blanco.png

"Después del PAMI se va la Municipalidad de Concordia a trabajar codo a codo con el ex gobernador Gustavo Bordet", sentenció Blanco.

Asimismo, denunció: "Él estuvo prácticamente ocho años en la Municipalidad de Concordia y después pasó a la Gobernación, donde tenía una especie de autoridad sobre el reparto de la pauta publicitaria".

"Kueider es la característica de esos políticos que llegan con la familia, que vienen de sectores carenciados y después cuando entran a manejar caja, por ahí son morochos y de baja estatura y con el poder se los ve dos metros de alto, rubio y de ojos celestes. Entonces, ahí empieza la perdición de esta gente", cerró.