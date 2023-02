Un intendente de JxC que se pasó al Frente de Todos ahora pide por la reelección de Axel Kicillof

bordoni.jpg El intendente participó junto al gobernador y su gabinete de un acto en Sierra de la Ventana (Foto: archivo).

“Sería productivo que los concejales del color político opuesto al que antes pertenecía yo, se fijen lo que ha hecho Axel Kicillof. Sin prometer nada, hace mucho tiempo se venía pidiendo la duplicación de la potencia de nuestra subestación trasformadora de energía y se hizo. ¿Y por qué no va a ser una realidad esto de reasfaltar? Me tienen sin cuidado lo que opinan y cuando las obras son realidades ni siquiera tienen un reconocimiento”, aseguró Bordoni en Sierras de la Ventana, donde se encontró con el gobernador.

Sobre Kicillof sostuvo que "es un gobernador que baja a los distritos con la mitad de su gabinete permanentemente, atiende a la gente, sus ministros solucionan las problemáticas de todos los sectores y escuchan las inquietudes de los habitantes".

"Quizá no tantos intendentes lo digan abiertamente, pero somos muchos los que estamos agradecidos porque estamos mejor con Kicillof que con el anterior gobierno", aseguró.

Sergio Bordoni, de Juntos por el Cambio al Frente De Todos

En noviembre del 2018, Bordoni publicó en sus redes sociales su descontento con el gobierno del que formaba parte y comenzó su camino hacia la conversión. "Soy intendente de Tornquist, estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más. Estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país", redactó entonces, reclamando que no era el único intendente que pensaba de esa manera. Por entonces, el gobierno ya había solicitado el préstamo récord al Fondo Monetario Internacional (FMI).

bordoni.webp Sergio Bordoni era de Juntos por el Cambio se pasó al Frente De Todos

Con la asunción del Frente de Todos en la Casa Rosada, Bordoni decidió entonces cambiar de rumbo y pasar del color amarillo al celeste. Ahora es un fiel aliado que pide la reelección de Axel Kicillof en territorio bonaerense y asegura que todo Tornquist apoyará al peronismo en las urnas.

"Yo no me fui ayer de JxC. Me fui apenas empezó la pandemia por tener continuamente chispazos con Mauricio y Jorge Macri", afirmó el jefe comunal.