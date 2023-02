El Frente de Todos en el Senado y el quiebre que no es lo que parece: los detalles secretos de una decisión sorpresiva

Los argumentos de cada uno de los senadores para dejar el bloque fueron distintos, pero hay una coincidencia: todos se fueron con críticas a Alberto Fernández y la falta de apoyo para sus provincias.

Edgardo Kuider , senador por Entre Ríos, fue el máximo defensor en el Senado del acuerdo con el FMI. Era quizás el único senador albertista. Se queja por la falta de envío de fondos a Entre Ríos y por la política energética, que entiende que discrimina a su provincia.

Carlos Espínola , senador por Corrientes, eterno opositor al oficialismo local, siente la falta de apoyo del gobierno nacional para lo que podría ser su candidatura presidencial.

María Eugenia Cattalfamo , senadora por San Luis, responde a Alberto Rodríguez Saá, un gobernador que tenía un acuerdo firme con Alberto Fernández. De hecho, logró colocar a Ayelén Mazzina al frente del Ministerio de la Mujer.

Guillermo Snopek, senador por Jujuy. De buena relación con Alberto al principio de su mandato, se pasó al "cristinismo" al ver la falta de respuestas del Presidente para el peronismo de su provincia. Denuncia un acuerdo entre el gobernador Gerardo Morales y Alberto.

700046-snopek-0_0.jpeg Guillermo Snopke, uno de los senadores que decidió romper con el bloque oficialista (Foto: archivo).

"Asimismo, en tanto representante de mi provincia, no puedo dejar de señalar la falta de incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy. No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución, ni ningún mecanismo de contrapeso", planteó Snopek en su carta de renuncia que fue difundida por la presidencia del Senado, es decir Cristina.

El nuevo bloque es un espacio antialbertista. Eso es lo único que los une. Luego, internamente, hay diferencias sobre la mirada sobre Cristina.

La vicepresidenta celebra en la intimidad el quiebre. No lo ve como una derrota de ella, sino de un gobierno que se desangra. Alberto Fernández vuelve a mostrar la dificultad para contener aliados. Su proyecto reeleccionista cruje.

¿Qué va a pasar con los proyectos que le interesan a Cristina a partir de ahora? ¿Va a poder garantizar ella los votos para los temas judiciales? El acuerdo es que en esos temas, los cuatro senadores que vienen del Frente de Todos van a seguir votando con ella. Nada cambia.

¿Cómo queda ahora el Senado? El Frente de Todos va a tener 31 senadores; Juntos por el Cambio, 33 (con aliados); Unidad Federal, 5. Luego quedarán otros 3 senadores, que habitualmente juegan con el oficialismo.

Es decir que el Frente de Todos pierde su quórum propio (necesita 37 y solo va a tener 34 con los aliados). Pero el que pierde es Alberto Fernández. Cristina sigue manteniendo intacto su número. Aunque es para una emergencia: es bastante difícil que el Senado logre sesionar este año.