Intendentes del PJ resisten la reelección de Axel Kicillof y proponen a Insaurralde para la gobernación

Se trata de los intendentes del PJ más tradicional que llevan décadas de gobiernos locales, y cuestionan la gestión de Kicillof por la falta de experiencia en la gestión y por no escucharlos en los reclamos de mejor distribución de la coparticipación, pero sobre todo por lo que denuncian como "inacción en el mayor problema irresuelto en la provincia: la inseguridad".

"Hablan como si fueran comentaristas, pero acá lo que necesitamos para que la gente pueda volver a salir a la calle tranquila es actuar ya", señala uno de los viejos caciques del PJ del Conurbano.

En la liga de intendentes del PJ se ubican, como líderes, los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Florencio Varela, Andrés Watson y su antecesor y actual diputado nacional, Julio Pereyra; el intendente de Navarro en uso de licencia y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Guillermo Magiotti y el de Berazategui, Juan José Mussi.

Todos apostarán a postularse una vez más a la reelección en sus respectivos distritos, ya que se lo permite la derogación de la ley que le ponía límites a dos mandatos consecutivos.

La liga de intendentes del PJ reconoce a Cristina Kirchner como líder suprema del PJ, pero está más cerca del presidente Alberto Fernández y de Sergio Massa a nivel nacional, a quien potencian como futuro candidato a presidente del Frente de Todos en 2023, si como dicen "logra bajar la inflación al 3,5 o 4 % en marzo". Se mantienen alineados a las denuncias de la vicepresidenta contra el Poder Judicial y los grandes medios declarados enemigos por la vicepresidenta.

Aunque no reconocen a Máximo Kirchner como su jefe político, coinciden en algo con el líder de La Cámpora y actual presidente del PJ bonaerense: no quieren que Kicillof se postule a la reelección en 2023, y postulan a uno de ellos y funcionario de la gobernación: Martín Insaurralde.

Así se lo harán saber a la vicepresidenta, y al propio Alberto Fernández en próximas reuniones, indicó Descalzo en declaraciones a A24.com.

Tanto Descalzo, como Watson, Magiotti y Pereyra, salieron a defender este lunes la gestión del gobierno nacional, en un encuentro de fin de año. "Estamos bien en las provincias y en los municipios, hubo errores de comunicación pero estamos creciendo económicamente, Si resolvemos el problema de la inflación y de la inseguridad, el peronismo tiene 2023", señaló Descalzo.

Los intendentes del PJ no descartan que los candidatos se definan en las PASO

Cristina y Máximo Kirchner se reunieron con intendentes del PJ, dirigentes de La Cámpora y del peronismo bonaerense incluido el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis después del acto en La Plata..jfif

Con Cristina Kirchner fuera de carrera -aseguran que ella ya les dijo que no será-, los intendentes del PJ más ortodoxo pero que tienen buena relación con La Cámpora, apuestan a la eventual candidatura de Sergio Massa (ministro de Economía, ex diputado y ex intendente de Tigre) a presidente como candidato natural, si logra bajar la inflación.

Pero también le reconocen mérito al presidente Alberto Fernández que este miércoles, volverá a mostrarse reivindicando sus 3 años de gestión, con un mega acto en la Casa Rosada al cumplirse 3 años de mandato el pasado 10 de diciembre . "Habrá que ver quién llega mejor posicionado a marzo o abril", señalan fuentes que asistieron al encuentro, según supo A24.com.

Luego de que Cristina Kirchner anunciara que no será "candidata a nada" para evitar que digan que el peronismo lleva a "una condenada", para la fórmula presidencial, además de Alberto Fernández en las distintas tribus peronistas son mencionados como posibles candidatos a presidente: Massa y varios gobernadores del PJ, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco); Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero); el ministro de Interior, Wado de Pedro y el embajador ante Brasil, Daniel Scioli.

Los intendentes no descartan que de no llegar a un acuerdo para una lista de unidad el año que viene, las candidaturas nacionales se diriman en las PASO.

Alberto Fernández se reunió con intendentes del PJ bonaerense que le llevaron un proyecto de ley para crear las policías municipales en provincia de Buenos Aires. .JPG

Para la gobernación de Buenos Aires, intentarán imponer a un intendente, y en ese marco coinciden en el nombre de Insaurralde, aunque aclaran que "será una decisión que tomará Martín", llegado el momento.

En los municipios, buscarán listas de unidad y habrá internas, solo en los distritos donde no está firme la conducción. El problema, admiten los intendentes que resisten la reelección de Kicillof, es que si el gobernador decide avanzar para postularse a un segundo mandato en la provincia, Insaurralde, su actual jefe de Gabinete -que también tendría el apoyo de Máximo Kirchner para postularse a gobernador- deberá dejar el cargo si quiere ser candidato.