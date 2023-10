Una candidata de Javier Milei se cruzó con Baby Etchecopar por usar la frase "viejo meado"

Embed

Más adelante, en el diálogo entre ambos, Baby le dijo a Lemoine que para Milei, "los que no defienden las ideas de la libertad, son 'ensobrados y viejos meados'".

"A ver, explicame, ¿qué es eso de viejos meados?", lanzó Etchecopar. "Yo no lo inventé", se defendió Lemoine.

Avanzada la entrevista, el tema volvió a salir a flote sobre el final cuando Lemoine se comparó con "una vieja meada" luego de contar situaciones personales que la angustiaron. "A mi me crió mi abuela, yo siento un gran respeto por los mayores", expresó.

"¿Los viejos que votan a Milei son meados?", preguntó Baby. Y agregó: "Hay mucha gente que tiene cáncer de próstata y llora con esa frase. La dice Javier".

"No es para la gente que sufre de cáncer de próstata", sostuvo Lemoine. "¿Por qué agreden?", insistió Baby.

"Hay muchas maneras de agredir. En la democracia y con el libre discurso... Que Alberto Fernández diga que no soy esencial (en referencia a la pandemia), me ofende. Que (Sergio) Massa invente sobre nuestras propuestas... Y que Patricia Bullrich diga mentiras sobre su pasado, me ofende", justificó la candidata a diputada.

¿Cuál es el pasado (de Bullrich)?, consultó Baby. Lemoine, respondió: "¿Yo te lo tengo que contar? Ella estaba en la Juventud Peronista, estaba rodeada de Montoneros. No se vuelve de matar gente".

"¿Vos sabés si mató gente? No lo hizo", retrucó el conductor. Lemoine cerró: "Estuvo involucrada".

Qué significa "viejo meado"

La frase "viejo meado" es un insulto que se utiliza para referirse a personas que se consideran obsoletas, pasadas de moda y que no entienden el lenguaje actual.

Lo suelen emplear los más jóvenes para descalificar a alguien que tiene una opinión diferente, que critica, o que no se adapta a las tendencias o los gustos de las nuevas generaciones.