Una militante liberal acusó a Javier Milei de armar listas "por guita o por sexo"

militante contra milei.png

"Hay una gran desilusión, no sólo por parte mía, sino también de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron", sostuvo la militante en diálogo con Radio con Vos. Y luego agregó: "Algunas mujeres se muestran con poca ropa y son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes o son llevadas a los medios, sin priorizar la idoneidad de los militantes".

Zurbriggen denunció, además, la trama del financiamiento. De acuerdo con su versión, Milei negocia las candidaturas por dinero y en base al total de aportes que realizan a la Libertad Avanza. "Soportamos que se nos metan servicios y cosas turbias de todo tipo que pasan en una presidencial. Sin ayuda de nadie y apoyo de Javier. En fin... ya de un tiempo hasta aca la cosa no dio mas, los pibes de cada provincia me pasan el mismo reporte, nos corrieron por plata. A Javier no lo traen porque no tenemos 'tantos dólares' y así", explicó en su cuenta de Twitter.

mila zurbriggen.jpg Mila Zurbriggen junto a Javier Milei

La militante libertaria dijo haber recibido mensajes de apoyo tras su denuncia, aunque advirtió que muchos jóvenes que hoy apopyan a Milei “tienen miedo” de denunciar públicamente lo que sucede dentro de la agrupación. “Saben que si hablan, Javier los bloquea. Pero hay muchos como yo que no queremos que esto continúe así y están pensando qué hacer”, sostuvo.

La denuncia de una militante contra Javier Milei

Todo se inició el domingo pasado cuando la agrupación Generación Libertaria anunció, tras una asamblea nacional, su quiebre con el partido de Milei: "Hemos tomado la decisión de como jóvenes ser una agrupación independiente y apartidaria".

El anuncio se produjo a través de la cuenta oficial de Twitter oficial del partido, desde la cual aseguraron que esta decisión se tomó por "la falta de participación política dentro del frente" y que "seguirán adelante con la tarea previa ala aparición del frente libertario".

mila zurbriggen.png

"Es hora de volver a las bases que se habían perdido con todo esto, volver a las bases y trabajar por las ideas de las libertad, porque sentimos que se desvirtuó un poco el objetivo", explicó Zurbrigger.

La agrupación que conduce la joven tiene sedes en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, La Rioja, La Pampa y San Luis. Además tiene asociaciones con otras agrupaciones de Neuquén, Chaco, Formosa y Entre Ríos.