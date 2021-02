Verbitsky pidió licencia en CELS y ofreció disculpas tras el escándalo por el vacunatorio VIP

"En las próximas semanas se da inicio a una transición", expresó el organismo (Foto: archivo).

El periodista y presidente de CELS, Horacio Verbitsky, pidió licencia en la organización que promociona la defensa del sistema democrático luego del escándalo del Vacunatorio VIP que estalló por sus declaraciones, en las que reconoció haber recibido la Sputnik V gracias a su relación con el exministro de Salud Ginés González García.

"Ante los hechos de público conocimiento, Horacio Verbitsky presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva. Sofía Tiscornia, en su condición de vicepresidenta, se encuentra a cargo de la presidencia del CELS", explicó la entidad en su cuenta oficial de Twitter.

Si bien CELS reconoció los "aportes importantes a la vida política del país y a la historia de la organización" que realizó Verbitsky, la Comisión Directiva decidió que "en las próximas semanas se dé inicio a una transición en las formas de gobierno de la organización".

La Comisión Directiva decidió que en las próximas semanas se dé inicio a una transición en las formas de gobierno de la organización. (4/4) — CELS (@CELS_Argentina) February 24, 2021

El domingo pasado, Verbitsky pidió disculpas públicas por el "ejercicio de un privilegio", en alusión a haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud.

"Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", escribió en la página web El Cohete a la Luna.