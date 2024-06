Victoria Tolosa Paz llegó a un acuerdo con la mujer que la insultó: disculpas públicas y una especial donación

El incidente que precedió a este acuerdo tuvo lugar el sábado 20 de enero de 2024, en el restaurante de comida peruana “Zur”, ubicado en el balneario “Divisadero” de Cariló, partido de Pinamar, donde Jorgelina Colombo y sus hijas menores insultaron e increparon a la diputada, su esposo Enrique “Pepe” Albistur y parte de su familia, quienes se encontraban cenando en el lugar.

Y recordó: "Mi hija hizo algo que no tenía que hacer, una madre salta a defender a una hija. Es una situación que prefiero dejar al costado y priorizar las disculpas".

"Acá la única responsable soy yo que no pude frenar a mi hija que quiso hacer un video como una adolescente graciosa y se nos fue de las manos, sentenció la mujer que grabó a Victoria Tolosa Paz en un restaurante.

La palabra de Tolosa Paz luego del pedido de disculpas

"Las disculpas públicas sirven para bajar los niveles de violencia política para con los que pensamos distinto. Este es el mensaje que merece toda la sociedad argentina", afirmó anoche Tolosa Paz tras ver el mensaje de Colombo.

Y continuó: "Claramente yo no me quedé callada, vivimos una situación muy fea, de mucha violencia, amenazas de muerte. Estábamos con nuestro nieto, o sea, no había ningún motivo por el cual naturalizáramos eso, fuimos a la justicia, Fiscalía 5 de Pinamar, denunciamos por coacción, amenaza de muerte a Jorgelina Colombo y claramente hubo una mediación y una reparación que ella acepta".

En tanto, remarcó: "Acá no hay plata que repare lo que hicieron ese día, sino que efectivamente en lugar de hacer tareas comunitarias, elegimos un método que es que pueda donar leche durante un año al hogar del padre Cajal de la zona de La Plata, que tenga que hacer las disculpas públicas en sus redes sociales, porque fue en sus propias redes donde ellas subieron el escrache a modo de tener consenso de esa forma y luego lo bajaron cuando ellas vieron su imagen".

"Como ven en el video estábamos cenando y alguien viene a invadir un ámbito. En una sociedad, cuando vas a un bar o un restaurante, no te imaginas ni que te van a dar un botellazo, ni que te van a gritar, ni que te van a abuchear por tu pensamiento", contó Tolosa Paz.

Y agregó: "Nosotros fuimos sumamente respetuosos, entramos a cenar en familia y nos encontramos frente a un riesgo físico no solamente mío, sino vuelvo a repetir, de mis hijos y de mis nietos con lo cual hubo una situación de una extrema violencia que no pasó a mayores porque todos nos comportamos como se ve en el video y esto me parece que es bueno señalarlo".