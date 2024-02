Lilia Lemoine arremetió contra Myriam Bregman y Victoria Tolosa Paz: "Perón no estaba con los terroristas"

“Se jactan diciendo, ‘corren, van a correr, están en buen estado’. Los que fuimos ayer a la plaza tratamos de solidarizarnos con todos los que habían sido heridos. Ayer en la Plaza de los dos Congresos fue lastimada Sandra Raggio, la directora General de la Comisión Provincial por la Memoria. Hubo cuatro balazos de goma por la decisión de Patricia Bullrich de arremeter contra la ciudadanía”, comenzó Tolosa Paz su discurso.

Lilia Lemoine dijo que fue agredida por militantes de la Izquierda

Entonces tomó la palabra Lilia Lemoine, que primero apuntó los cañones contra la izquierda: “Esta moción la pedí para hablar contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño, quienes están arengando a la gente para llevarla a una situación de violencia”.

“Ayer a la noche fui agredida. Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar, pero no en las inmediaciones del Congreso, donde están sus militantes del 2% (de los votos)”, continuó.

Y advirtió: “Los invito a que hoy me escolten o me acompañen hasta el anexo para que vean cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables por toda la violencia que estamos viviendo”.

Luego sí, llegó el momento de la respuesta a Tolosa Paz: “También me sentí aludida por la diputada, que no sabe leer, porque jamás dije ‘van a correr’; lo que dije fue: ‘Qué buen estado físico, porque la vi corriendo…’ Y me pareció perfecto porque usted no tenía que estar afuera, tenía que estar acá tratando la ley, pero ustedes se levantaron y se fueron”.