"¿Volvieron mejores?": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se hizo eco de la carta publicada por Mauricio Macri donde criticó la gestión de Alberto Fernández y se preguntó: "¿Volvieron mejores?". "Uno de cada 3 votantes del Frente de Todos no está conforme con el Gobierno de los Fernández porque no volvieron mejores, volvieron iguales", afirmó.

"Este fin de semana, reapareció en escena el ex presidente Mauricio Macri, opinó sobre el cierre del Aeropuerto de El Palomar y dejó un debate abierto. ¿Volvieron mejores? Cada uno tendrá su respuesta. A nuestro humilde entender, volvieron iguales. Cambiaron las formas, pero la esencia bélica es la misma de siempre".

"Es exactamente lo mismo que ahora. 7 años después, Cristina dice y piensa lo mismo. Hay que reconocer la coherencia, siempre ataca al Poder Judicial y detesta la división de poderes. No volvieron mejores, tampoco peores".

"Volvieron iguales. Siendo los mismos de siempre. No les gusta el periodismo libre, el campo y la justicia empoderada. Cada vez que un juez, o camarista o la Corte Suprema investiga o pone un límite, ellos hacen tronar el escarmiento. No soportan la división de poderes y en el fondo hay un profundo desprecio por la democracia liberal. No les gusta que el poder judicial sea un contrabalance del poder".

"Nadie dice que Argentina es Venezuela o que va camino a serlo o que comete las locuras del chavismo. Lo que se advierte es que cuando se resiente la división de poderes, el déspota tiene el panorama despejado. Es decir, no coquetees con el Diablo sino te gusta el Infierno".

"Y aunque muchos piensen que este es un tema del círculo rojo, dejame decirte que la sociedad argentina, madura, curtida y despierta, se da cuenta de todo. Hay un 36% que banca y un 64% que no. Uno de cada 3 votantes del Frente de Todos no está conforme con el Gobierno de los Fernández. ¿Sabés por qué? Porque no volvieron mejores, volvieron iguales".