Volvió Baby: "Hay que tener cuidado y protegerse porque el Estado no nos cuida"

Baby Etchecopar

Tras superar al COVID-19, Baby Etchecopar volvió a "Basta Baby", por la pantalla de A24. En lo que fue su primer programa luego de recibir el alta, el conductor señaló: "Hay tener cuidado y protegerse, porque el Estado no nos cuida" y agregó: "El coronavirus es una enfermedad, pero la verdadera pandemia empieza con K".

"La semana pasada mi mujer tenia tos y fiebre, se hisopó uno le dio negativo y otro positivo. Me fui a hisopar y me dio positivo, desde ese momento en adelante se te juntan los planetas. Todos nos creemos que no te pega pero al de al lado sí, pero me pegó a mí. No sentí nada, ni fiebre. Fui asintomático, pero tenía que cuidarme hasta que pudiera volver a ver a mis compañeros".

"Le aviso a toda la gente que no hagan pulseadas con un gobierno infantil. Que no traten de ganarle a Alberto, porque sería una incoherencia más de Alberto. Traten de ganarle a la vida. Cuidensé. Hay que tener cuidado y protegerse porque el Estado no nos cuida. Nos tuvo 180 días en una cuarentena mentirosa. Después lo escucho al tío Alberto que la culpa de lo que nos paso la tiene la marcha del 17, pero la culpa la tiene usted. Si no hace cagadas, no tenemos que salir a la calle para pedir por justicia".

"Iba a hablar del coronavirus, pero a esta altura me importa un carajo. Hoy me vine muy feliz, hoy es un día de inflexión muy importante, porque el pueblo tiene el poder en la mano. No sabia que el alta venía con este regalo, de ver gente corajuda que se paró adelante de un camión para no dejarlo pasar (a Lázaro Báez)".

"Se terminaron los rompecuarentena, Alberto. Los únicos que la rompieron fueron usted y Ginés González García con un proyecto berreta y mediocre de salud, donde hoy hay 10 mil infectados por día. El coronavirus es una enfermedad, pero la verdadera pandemia empieza con K. El verdadero problema es convivir con delincuentes y ladrones de la patria".