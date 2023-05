Wado de Pedro contra Patricia Bullrich por criticar la detención del policía que mató a un ladrón: "Ella no repudió el intento de asesinato a Cristina"

También hizo una dura crítica a una de las principales figuras de la oposición: Patricia Bullrich. El ministro del interior lamentó que no haya hecho un repudio público al atentado que sufrió la Vicepresidenta en la puerta de su casa.

"Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con una persona que vive en el exterior y me decía, Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en nuestros países, España, Italia, no tienen un discurso de que hay que eliminar al partido opositor. A nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes, pero eso merece el repudio", dijo Wado de Pedro.

Fue entonces que remarcó: "Por ejemplo, Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación. Y después nos dimos cuenta de que, encima, el exjefe de campaña de ella tenía conocimiento de que la iban a asesinar".

El ministro contrapuso esa situación a su propia experiencia de vida y destacó: "Entonces, digo que no me gusta esta sociedad. Yo milité muchísimos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no discuto personas".

Respuesta a Gabriel Levinas y un "presidente tartamudo"

Enseguida le preguntaron por la criticada reflexión que hizo el periodista Gabriel Lecivas sobre si el país está preparado para tener un presidente tartamudo. Ante esto, Eduardo "Wado" de Pedro volvió a recalcar la necesidad de un cambio generacional.

"Lo que hizo Levinas sirvió para poner una discusión en la que todos somos parte de una sociedad que tiene que ir creciendo y mejorando", indicó.

Y agregó: "Quizá él es parte de una generación que por ahí tiene determinados prejuicios y hay otras generaciones - sobre todo los más pibes y las más pibas - que no los tienen. Hoy hay una sociedad que por ahí él no la conoce por una cuestión lógica, pero hay una sociedad mucho más diversa, mucho más empática, mucho más abierta. Por eso yo no lo juzgo por lo que dice porque por ahí está siendo víctima de un encierro de su propio círculo".