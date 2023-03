Wado de Pedro le contestó a Mauricio Macri: "No veo el 'curro' de que te maten a tus viejos o los secuestren"

Cristina Kirchner replicó el mensaje de Wado de Pedro contra Macri

Wado de Pedro-cristina-kirchner"0.jpg Wado de Pedro llamó a la militancia a manifestarse el sábado contra la "proscripción" de cristina Kirchner (Foto: Telam).

El mensaje fue replicado en su cuenta de Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Para De Pedro, “es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos (de Morón), el contrabando, los peajes y los parques eólicos... O el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar”.

depedro.png

“Los Derechos Humanos son la base de nuestra democracia y un ejemplo en todo el mundo, la lucha de las Madres y Abuelas una guía, la de mis compañeros y compañeras de HIJOS, un orgullo. Pero además son un punto de partida”, remarcó el ministro, que es hijo de padres detenidos-desaparecidos

Al finalizar su serie de tuits, De Pedro concluyó que “es con más Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales que podremos construir una democracia más fuerte y plena, que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas”.

Los polémicos dichos de Mauricio Macri sobre los Derechos Humanos

Ayer, en el marco de una rueda de prensa que ofreció en Rosario, Macri dijo: “Tenemos que respetar los derechos humanos del siglo XXI. Derechos donde la gente tenga oportunidades”.

“Esos derechos tenemos que respetar y pelear y no aquello que yo llamé el curro de los Derechos Humanos en el que siguen viviendo de algo de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos y de las cuales nos hemos sentido muy apenados y hemos condenados; pero eso no es la agenda de hoy, sino que la agenda de hoy es defender los derechos de esos chicos que no tienen acceso a igualdad de oportunidades”, afirmó el líder del PRO.

Al ser repreguntado sobre lo que considera el "curro" de los derechos humanos, Macri fundamentó: “A todos lo que usufructuaron eso en beneficio personal”.