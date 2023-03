Macri recorrió Rosario, presentó su libro y dio pistas sobre su eventual candidatura presidencial

La jornada empezó con una reunión con vecinos amenazados por la violencia y la delincuencia. Fueron 30 comerciantes que relataron experiencias duras con los narcos. "Sufren amenazas, les piden plata, les balean el frente de sus comercios. Ellos no hablan de inflación y desocupación sino del miedo que tienen", contó un testigo del encuentro. "A todos les ratificó su compromiso por trabajar en políticas públicas que garanticen la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos", sintetizaron.

Tras ese encuentro, Macri se reunió con el intendente Pablo Javkin con quien dialogó sobre la situación local. "Fue un encuentro protocolar e institucional", relataron algunos testigos de la reunión. Por supuesto, se coló la cuestión del narcotráfico (con algunas críticas al gobierno nacional) pero también se destacó la importancia de la inversión en infraestructura y el fomento del turismo como herramientas para el desarrollo económico de la ciudad.

Macri-Pullaro.jpeg Mauricio Macri en recorrida por Rosario junto a Maximiliano Pullaro.

Por último, el plato fuerte de la jornada fue la presentación del libro de Mauricio Macri "Para qué" en la Fundación Libertad. "Fue un compromiso que había asumido previo a su viaje a Europa. El sábado llegó a Buenos Aires y en su primer día hábil ya estuvo ahí", explicaron fuentes al tanto de la organización del evento.

¿Candidatura?

La presentación del libro contó con la presencia de dirigentes locales como Carolina Losada (Senadora), Maximiliano Pullaro (exministro de seguridad lanzado como candidato a gobernador), Federico Angelini (titular del PRO de Santa Fe), entre otros.

Ahí Macri dio su mirada sobre la actualidad del país e hizo una conferencia de prensa.

Macri-pullaro-losada.jpeg Mauricio Macri en recorrida por Rosario junto a Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Federico Angelini.

Más allá de lo protocolar, Macri habló informalmente con algunos dirigentes sobre una eventual candidatura presidencial. Insistió en que no es precandidato a nada. "No se anotó, no está subido a nada. Va a anunciar una decisión en caso de que quiera hacerlo", explicó a A24.com un exfuncionario que participó de la recorrida.

De acuerdo a algunas charlas informales, la decisión final se podría comunicar a mediados de abril.

"Mauricio no está enfocado en lo electoral sino en la gobernabilidad. Macri ya estuvo en el lugar, sabe lo que es gobernar en todos lados con una oposición destructiva. No quiere que les pase lo que les paso a él. Acá hay que tomar todas las medidas rápidamente y a partir de ahí empezar a corregir", cuentan en su entorno.

Sobre la situación de Santa Fe, Macri resaltó la "falta absoluta de coherencia" del Gobierno nacional y del gobernador Omar Perotti.