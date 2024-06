Preocupado por la recesión, el Gobierno inicia ronda de reuniones con la UIA y la CGT

Con esa "convicción" asistirán Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles al mediodía al foro empresarial LATAM Economic Forum, que se realiza en Parque Norte y el jueves el presidente viajará a Santa Fe para defender su modelo económico en la muestra del campo Agroactiva.

Consultado sobre si "hay recuperación en V para el segundo semestre o el país se encuentra estancado en una U", es decir, una extensión en el tiempo de la recesión, con una ralentización de la caída de la inflación, el vocero presidencial, Manuel Adorni respondió este martes en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, que "los que ven una U, son los mismos que decían que la emisión no generaba inflación".

"Nosotros siempre vimos una V, lo ha dicho el presidente, el ministro Caputo y otros funcionarios", dijo Adorni y agregó: "Entendemos que el punto más bajo de la V, está pasando ahora, o está quedando atrás".

Adorni indicó que desde el Gobierno "vemos algunos rubros de reactivación, el crédito, un tema relevante, otro tema es el aumento en la venta en supermercados y otros que no son tapa de los diarios, como el campo, el patentamiento de automotores".

Y respondió con ironía a las críticas de la posición: "Efectivamente lo que diga la oposición lo escuchamos, nos parece una opinión válida, hay que ver cuáles son los datos que utilizan. No tengo el dato para explicar 'el porqué no la ven', como la vemos nosotros", dijo Adorni parafraseando a Milei.

Por el contrario, desde la Casa Rosada indican que "estamos empezando a ver un rebote, con un camino larguísimo por delante". Prefieren "no hablar de segundo semestre, o de tiempo o fechas" porque admiten "en general nunca nos ha hecho bien".

"Simplemente vamos gestionando el día a día, y tenemos camino razado, pero no planteamos una fecha para ver resultados. Más pronto que tarde seguramente encontraremos el crecimiento de la economía, con el levantamiento del Cepo", reiteró Adorni.

El -Gobierno es optimista, según confirma otra fuente cercana a Milei, que "los datos de inflación de mayo que dará a conocer el INDEC la semana que viene son alentadores", y rondarían cercanos al 5% mensual.

Pese a que algunos economistas, señalan que junio y los meses sucesivos, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y los nuevos aumentos tarifarios, podrían ralentizar la baja de la inflación y por ende, profundizar aún más la recesión.

Algo de eso dialogó Francos, el nuevo jefe de Gabinete con los empresarios de la UIA en un extenso almuerzo que se extendió hasta bien entrada la tarde de este martes, y que continuará con convocatorias a otros sectores, como la CGT, aunque aún ese encuentro no tiene fecha concreta.

Los datos que mira el Gobierno indican un aumento del crédito y de la venta en supermercados creció el 8% en mayo respecto a abril, mientras espera que se acelere el ingreso de dólares de exportaciones agropecuarias para avanzar en la salida sucesiva del cepo cambiario.

Mientras crece la incertidumbre, este martes las variables se dispararon: El S&P Merval retrocedía más de 4%, tras haber subido en las ruedas previas. En Nueva York, las acciones de empresas argentinas se hundieron hasta 8% en tanto, los bonos nominados en dólares también cayeron con fuerza hasta 5%, por lo que el riesgo país se disparó hasta las 1.481 unidades con el dólar Blue subiendo $5 pesos alcanzando los $1265.

En ese marco, diputados de la oposición en el Congreso, intentaban dar media sanción a una ley de movilidad jubilatoria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), y el Gobierno amenazaba con vetar ese tipo de normas si no se adecúan al plan de déficit fiscal cero.

"No hay soluciones mágicas, toda erogación del Estado tiene que tener su contrapartida, no vamos a emitir ni a endeudarnos, porque es lo que trajo a la Argentina la decadencia. Si aprueban proyectos que no tengan como contrapartida las partidas presupuestarias, serán discutidas y debatidas, pero si no son viables, serán vetadas", dicen en la Casa Rosada.