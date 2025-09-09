En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

En septiembre 2025, jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden acceder a créditos de hasta $3.000.000 en Banco Nación y Banco Provincia. Los préstamos son 100% digitales y se acreditan en menos de 48 horas.

3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

En septiembre 2025 se habilitó una línea de créditos de hasta $3.000.000 para jubilados de ANSES, aunque es importante aclarar que los préstamos no son otorgados por el organismo previsional. La financiación corresponde al Banco Nación y al Banco Provincia, destinados exclusivamente a beneficiarios que cobran sus haberes a través de ANSES.

Leé también Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000
Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000

El beneficio puede solicitarse de forma online, con acreditación rápida en la cuenta bancaria donde el jubilado percibe su haber mensual. Los plazos de devolución se extienden hasta 72 meses y las cuotas se descuentan de manera automática, lo que simplifica el cumplimiento del pago.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de $3.000.000 para jubilados de ANSES?

Los préstamos están dirigidos a jubilados y pensionados que cobran por ANSES en Banco Nación o Banco Provincia. Además, estas líneas de crédito también están disponibles para beneficiarios de la AUH y trabajadores registrados con SUAF.

El requisito clave es ser titular de una cuenta en alguna de las dos entidades bancarias, contar con CUIL activo y clave digital. De esta manera, el banco puede acreditar el dinero directamente en la misma cuenta donde el titular percibe su prestación.

¿Cómo pedir el crédito para jubilados paso a paso?

Chau al plazo fijo: el Banco Nación cambió las tasas de interés para depósitos a 30, 60 y 90 días
3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: c&oacute;mo sacar el cr&eacute;dito y cu&aacute;nto se paga por mes

3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

El trámite es 100% digital y no requiere asistir a una sucursal:

  • En Banco Nación, el jubilado debe ingresar al home banking o a la web oficial, acceder al simulador de préstamos, elegir monto y plazo, confirmar la operación y esperar la acreditación en 24 a 48 horas.

  • En Banco Provincia, el procedimiento es similar: ingresar al home banking, usar el simulador online, calcular cuota y confirmar. El dinero se acredita en hasta 48 horas hábiles en la cuenta del titular.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de $3.000.000 para jubilados de ANSES?

El programa está destinado a:

  • Jubilados y pensionados que cobran por ANSES en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Beneficiarios del SUAF (trabajadores en relación de dependencia que reciben asignaciones familiares).

El requisito principal es que el haber o asignación se cobre en una de las dos entidades bancarias. Esto permite que el crédito se acredite y debite de manera directa en la misma cuenta, sin trámites presenciales ni papeleo extra.

Paso a paso: cómo pedir el crédito para jubilados

El trámite se realiza en pocos minutos desde el celular o la computadora.

En Banco Nación:

  • Ingresar al home banking o a la aplicación móvil.

  • Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

  • Usar el simulador online para calcular la cuota según monto y plazo.

  • Confirmar con la clave digital.

  • Recibir la acreditación en la cuenta en 24 a 48 horas hábiles.

En Banco Provincia:

  • Entrar al home banking BIP o a la app BIP Móvil.

  • Acceder a la sección de préstamos personales.

  • Ingresar el monto deseado y el plazo para simular la cuota.

  • Confirmar la operación con clave digital.

  • El dinero se acredita en menos de 48 horas en la caja de ahorro vinculada.

Montos disponibles, plazos y cuotas para jubilados

créditos cuenta dni banco provincia anses
3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: c&oacute;mo sacar el cr&eacute;dito y cu&aacute;nto se paga por mes

3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

  • Banco Nación: permite pedir hasta $3.000.000 con plazos de 12 a 72 meses.

  • Banco Provincia: otorga hasta $2.500.000, también con un plazo máximo de 72 meses.

Ejemplo de cuotas aproximadas:

  • Un préstamo de $1.000.000 en 36 meses puede tener una cuota cercana a $60.000 mensuales.

  • Si se solicita el máximo de $3.000.000 en 72 meses, la cuota rondaría los $95.000, dependiendo de la tasa vigente.

Todas las cuotas son fijas y se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria donde el jubilado percibe su haber mensual. Esto asegura que no existan atrasos ni trámites adicionales para cumplir con los pagos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Crédito
Notas relacionadas
Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga
ANSES paga una compensación económica de $50.000 en septiembre: a quiénes le toca
Calendario ANSES: pagos de jubilados, AUH y todas las prestaciones que se depositan desde HOY

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar