¿Cómo pedir el crédito para jubilados paso a paso?

Chau al plazo fijo: el Banco Nación cambió las tasas de interés para depósitos a 30, 60 y 90 días 3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

El trámite es 100% digital y no requiere asistir a una sucursal:

En Banco Nación , el jubilado debe ingresar al home banking o a la web oficial, acceder al simulador de préstamos, elegir monto y plazo, confirmar la operación y esperar la acreditación en 24 a 48 horas.

En Banco Provincia, el procedimiento es similar: ingresar al home banking, usar el simulador online, calcular cuota y confirmar. El dinero se acredita en hasta 48 horas hábiles en la cuenta del titular.

¿Quiénes pueden acceder al crédito de $3.000.000 para jubilados de ANSES?

El programa está destinado a:

Jubilados y pensionados que cobran por ANSES en Banco Nación o Banco Provincia.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Beneficiarios del SUAF (trabajadores en relación de dependencia que reciben asignaciones familiares).

El requisito principal es que el haber o asignación se cobre en una de las dos entidades bancarias. Esto permite que el crédito se acredite y debite de manera directa en la misma cuenta, sin trámites presenciales ni papeleo extra.

Paso a paso: cómo pedir el crédito para jubilados

El trámite se realiza en pocos minutos desde el celular o la computadora.

En Banco Nación:

Ingresar al home banking o a la aplicación móvil.

Seleccionar la opción “Préstamos personales” .

Usar el simulador online para calcular la cuota según monto y plazo.

Confirmar con la clave digital .

Recibir la acreditación en la cuenta en 24 a 48 horas hábiles.

En Banco Provincia:

Entrar al home banking BIP o a la app BIP Móvil.

Acceder a la sección de préstamos personales .

Ingresar el monto deseado y el plazo para simular la cuota.

Confirmar la operación con clave digital.

El dinero se acredita en menos de 48 horas en la caja de ahorro vinculada.

Montos disponibles, plazos y cuotas para jubilados

créditos cuenta dni banco provincia anses 3 MILLONES para JUBILADOS de ANSES: cómo sacar el crédito y cuánto se paga por mes

Banco Nación: permite pedir hasta $3.000.000 con plazos de 12 a 72 meses .

Banco Provincia: otorga hasta $2.500.000, también con un plazo máximo de 72 meses.

Ejemplo de cuotas aproximadas:

Un préstamo de $1.000.000 en 36 meses puede tener una cuota cercana a $60.000 mensuales .

Si se solicita el máximo de $3.000.000 en 72 meses, la cuota rondaría los $95.000, dependiendo de la tasa vigente.

Todas las cuotas son fijas y se descuentan automáticamente de la cuenta bancaria donde el jubilado percibe su haber mensual. Esto asegura que no existan atrasos ni trámites adicionales para cumplir con los pagos.