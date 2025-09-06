Qué significa el emoji del corazón morado en WhatsApp, cómo usarlo y qué representa el color.

En plataformas como WhatsApp, Instagram o Twitter, el corazón morado pronto dejó de ser “uno más” y comenzó a emplearse en situaciones que los otros colores no lograban expresar. Su uso se cargó de matices emocionales que lo han convertido en una especie de código secreto dentro de las conversaciones.

Qué significa el emoji del corazón morado en WhatsApp

Aunque su popularidad se multiplicó con BTS, el corazón morado ya había adquirido otras connotaciones dentro de la mensajería digital. Una de las más frecuentes es la asociación con amores prohibidos o secretos. En este sentido, quienes lo utilizan suelen hacerlo para expresar un sentimiento que no puede mostrarse públicamente, ya sea por diferencias sociales, compromisos previos o cualquier circunstancia que obligue a mantener la relación en reserva.

Este uso otorga al emoji un aire de misterio y complicidad. En WhatsApp, enviar un corazón morado puede ser la forma de decir “te amo, pero nadie puede saberlo”. Para muchas parejas, se ha convertido en una herramienta para transmitir emociones intensas sin necesidad de palabras explícitas.

La fuerza del corazón morado radica en que no tiene un único significado cerrado. Todo depende del contexto en que se envíe:

Lealtad y confianza: asociado con BTS y el famoso “I purple you”.

asociado con BTS y el famoso “I purple you”. Amor secreto o prohibido: usado por quienes mantienen una relación oculta.

usado por quienes mantienen una relación oculta. Amistad duradera: en algunos grupos de amigos, se interpreta como un vínculo fuerte y sincero.

en algunos grupos de amigos, se interpreta como un vínculo fuerte y sincero. Estilo o estética: hay quienes simplemente lo envían porque el color morado les parece atractivo o representa su personalidad.

hay quienes simplemente lo envían porque el color morado les parece atractivo o representa su personalidad. Orgullo personal: también puede simbolizar fuerza, resiliencia y autenticidad.

El vínculo con BTS y la frase "I purple you"

El punto de inflexión que popularizó el corazón morado en WhatsApp llegó gracias a BTS. En 2016, durante un evento con fans, Kim Taehyung (conocido artísticamente como V) utilizó por primera vez la frase “I purple you”. Según explicó, el color morado representa confianza, amor duradero y una conexión que no se desvanece fácilmente.

Desde entonces, esa expresión se transformó en un sello distintivo entre la banda y su fandom, conocido como Army. “I purple you” no significa únicamente “te quiero”, sino algo mucho más profundo: “voy a confiar en ti y estaré contigo hasta el final”. Ese compromiso se volvió una especie de promesa compartida entre BTS y millones de seguidores en todo el mundo.

El corazón morado se convirtió, entonces, en la traducción visual de ese sentimiento. Cada vez que un fan lo usa en WhatsApp o en cualquier otra red social, está reafirmando su lealtad y conexión con la banda. De hecho, el propio fandom lo adoptó como su emblema y lo convirtió en un símbolo de identidad colectiva.