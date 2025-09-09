En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

En septiembre 2025, ANSES paga un bono especial de hasta $70.000 a jubilados y pensionados. El beneficio es automático, se suma al haber mensual y varía según el ingreso de cada titular.

La ANSES confirmó que en septiembre 2025 los jubilados y pensionados recibirán un bono adicional de hasta $70.000. El monto se deposita en la misma cuenta donde habitualmente se cobra la jubilación, junto al haber mensual, sin que el beneficiario deba realizar gestiones previas.

El beneficio tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Por eso, quienes cobran la mínima acceden al monto total, mientras que los titulares con ingresos superiores reciben un refuerzo menor, calculado de forma proporcional.

Cuánto cobran los jubilados con el bono de ANSES en septiembre

El bono extraordinario de $70.000 se otorga de manera variable. Los jubilados con haberes mínimos reciben el monto completo, mientras que quienes superan ese nivel perciben un adicional reducido.

Con este esquema, ANSES asegura que ningún beneficiario con la mínima cobre menos de $390.277,17 en septiembre 2025. La medida apunta a garantizar un piso de ingresos frente a la inflación y preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El pago se efectúa de forma automática, sin necesidad de trámites. Solo es necesario verificar la acreditación en la cuenta bancaria asignada y, en caso de dudas, consultar el recibo de haberes desde Mi ANSES o la aplicación oficial.

Fechas de cobro del bono de jubilados en septiembre 2025

calendario .jpg
El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: del 8 al 19 de septiembre.

  • Jubilados y pensionados con ingresos superiores: del 22 al 26 de septiembre.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 12 de septiembre.

Cada depósito se acredita en la cuenta bancaria habitual y puede demorar hasta 24 horas según la entidad financiera. ANSES recuerda que el cronograma busca ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Cómo consultar si corresponde el bono de $70.000

Los beneficiarios pueden confirmar si acceden al bono mediante:

  • La página oficial Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

  • La aplicación móvil de ANSES, disponible para Android e iOS.

  • La consulta directa en el recibo de haberes que detalla el monto acreditado.

De este modo, jubilados y pensionados tienen asegurado el acceso al bono de hasta $70.000, que en septiembre 2025 se suma automáticamente al haber mensual.

