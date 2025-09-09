El pago se efectúa de forma automática, sin necesidad de trámites. Solo es necesario verificar la acreditación en la cuenta bancaria asignada y, en caso de dudas, consultar el recibo de haberes desde Mi ANSES o la aplicación oficial.

Fechas de cobro del bono de jubilados en septiembre 2025

calendario .jpg Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: del 8 al 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores: del 22 al 26 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 12 de septiembre.

Cada depósito se acredita en la cuenta bancaria habitual y puede demorar hasta 24 horas según la entidad financiera. ANSES recuerda que el cronograma busca ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Cómo consultar si corresponde el bono de $70.000

Los beneficiarios pueden confirmar si acceden al bono mediante:

La página oficial Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

La aplicación móvil de ANSES, disponible para Android e iOS.

La consulta directa en el recibo de haberes que detalla el monto acreditado.

De este modo, jubilados y pensionados tienen asegurado el acceso al bono de hasta $70.000, que en septiembre 2025 se suma automáticamente al haber mensual.