Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000

Esto permite que cada jubilado, pensionado o titular de AUH pueda comparar opciones antes de confirmar el crédito, evitando cálculos manuales y teniendo mayor transparencia sobre el financiamiento disponible.
¿Cuánto dinero puedo pedir si pago $50.000 de cuota fija por mes?
Según los cálculos oficiales del simulador en septiembre 2025:
-
Con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses, un beneficiario puede acceder a un préstamo cercano a $800.000.
-
El monto varía según la categoría (jubilado, pensionado, AUH o SUAF) y la tasa vigente en el banco.
-
Si se opta por plazos más cortos, el monto disponible disminuye, pero también lo hacen los intereses totales a pagar.
De esta manera, cada persona puede adaptar el préstamo a su capacidad de pago, sabiendo de antemano cuánto recibirá y cuánto destinará cada mes.
Créditos septiembre 2025: bancos que ofrecen hasta $3.000.000
Los créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino por los principales bancos públicos del país y este monto es destinado para los jubilados:
-
Banco Nación: permite solicitar hasta $3.000.000, con devolución en hasta 72 meses.
-
Banco Provincia: ofrece montos de hasta $2.500.000, también con plazos de hasta 72 meses.
Ambos bancos acreditan el dinero en menos de 48 horas hábiles y descuentan automáticamente la cuota de la cuenta en la que el beneficiario cobra su prestación.
¿Qué pasos seguir para solicitar el crédito online desde el celular?
El trámite es 100% digital y puede hacerse en pocos minutos:
-
Ingresar al home banking del Banco Nación o Banco Provincia.
-
Acceder a la sección de “Préstamos personales”.
-
Usar el simulador para elegir monto o cuota mensual.
-
Confirmar la operación con clave digital.
-
Recibir la acreditación en la cuenta dentro de 24 a 48 horas.
Este procedimiento evita traslados a sucursales y facilita el acceso a jubilados, pensionados y familias que cobran asignaciones.
Requisitos para acceder a créditos de 3 millones para beneficiarios de ANSES
Para poder solicitar los préstamos, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
-
Ser jubilado, pensionado, titular de AUH o SUAF.
-
Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
-
Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
-
Residir en Argentina y ser mayor de 18 años.
-
Contar con buen historial crediticio.
Con estos requisitos, el sistema valida la información y habilita la solicitud en línea.