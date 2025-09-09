Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000

Esto permite que cada jubilado, pensionado o titular de AUH pueda comparar opciones antes de confirmar el crédito, evitando cálculos manuales y teniendo mayor transparencia sobre el financiamiento disponible.

¿Cuánto dinero puedo pedir si pago $50.000 de cuota fija por mes?

Según los cálculos oficiales del simulador en septiembre 2025:

Con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses , un beneficiario puede acceder a un préstamo cercano a $800.000 .

El monto varía según la categoría (jubilado, pensionado, AUH o SUAF) y la tasa vigente en el banco.

Si se opta por plazos más cortos, el monto disponible disminuye, pero también lo hacen los intereses totales a pagar.

De esta manera, cada persona puede adaptar el préstamo a su capacidad de pago, sabiendo de antemano cuánto recibirá y cuánto destinará cada mes.

Créditos septiembre 2025: bancos que ofrecen hasta $3.000.000

Los créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino por los principales bancos públicos del país y este monto es destinado para los jubilados:

Banco Nación : permite solicitar hasta $3.000.000 , con devolución en hasta 72 meses.

Banco Provincia: ofrece montos de hasta $2.500.000, también con plazos de hasta 72 meses.

Ambos bancos acreditan el dinero en menos de 48 horas hábiles y descuentan automáticamente la cuota de la cuenta en la que el beneficiario cobra su prestación.

¿Qué pasos seguir para solicitar el crédito online desde el celular?

El trámite es 100% digital y puede hacerse en pocos minutos:

Ingresar al home banking del Banco Nación o Banco Provincia.

Acceder a la sección de “Préstamos personales” .

Usar el simulador para elegir monto o cuota mensual.

Confirmar la operación con clave digital.

Recibir la acreditación en la cuenta dentro de 24 a 48 horas.

Este procedimiento evita traslados a sucursales y facilita el acceso a jubilados, pensionados y familias que cobran asignaciones.

Requisitos para acceder a créditos de 3 millones para beneficiarios de ANSES

Para poder solicitar los préstamos, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser jubilado, pensionado, titular de AUH o SUAF .

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Residir en Argentina y ser mayor de 18 años.

Contar con buen historial crediticio.

Con estos requisitos, el sistema valida la información y habilita la solicitud en línea.