Previsional
Jubilados
AUH
Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000

Un simulador online revela en segundos cuánto dinero pueden solicitar los beneficiarios de ANSES si eligen pagar cuotas fijas de $50.000. Cuáles son los montos disponibles, los plazos de devolución y cómo pedir el préstamo desde el celular.

Los créditos para beneficiarios de ANSES cuentan desde septiembre 2025 con una herramienta clave que simplifica la planificación financiera: el simulador de préstamos de Banco Provincia. Esta función permite calcular el monto disponible en función de la cuota mensual que cada persona pueda afrontar.

De esta forma, jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF pueden conocer en segundos cuánto dinero recibirían si optan, por ejemplo, por pagar $50.000 por mes. Además, los créditos alcanzan montos millonarios en el Banco Nación y Banco Provincia, con acreditación rápida y devolución de hasta 72 meses.

¿Cómo funciona el simulador de créditos para beneficiarios de ANSES?

Jubilados y AUH de ANSES: qué crédito te dan con una cuota de $50.000

El Banco Provincia habilitó un simulador online en su página oficial para todos los beneficiarios que cobran por ANSES. Allí se puede:

  • Ingresar el monto a solicitar o la cuota mensual que se desea pagar.

  • Seleccionar el plazo de devolución, que va de 12 a 72 meses.

  • Conocer en segundos el monto final aprobado, la tasa de interés aplicada y el valor de la cuota fija.

Esto permite que cada jubilado, pensionado o titular de AUH pueda comparar opciones antes de confirmar el crédito, evitando cálculos manuales y teniendo mayor transparencia sobre el financiamiento disponible.

¿Cuánto dinero puedo pedir si pago $50.000 de cuota fija por mes?

Según los cálculos oficiales del simulador en septiembre 2025:

  • Con una cuota fija de $50.000 durante 72 meses, un beneficiario puede acceder a un préstamo cercano a $800.000.

  • El monto varía según la categoría (jubilado, pensionado, AUH o SUAF) y la tasa vigente en el banco.

  • Si se opta por plazos más cortos, el monto disponible disminuye, pero también lo hacen los intereses totales a pagar.

De esta manera, cada persona puede adaptar el préstamo a su capacidad de pago, sabiendo de antemano cuánto recibirá y cuánto destinará cada mes.

Créditos septiembre 2025: bancos que ofrecen hasta $3.000.000

Los créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino por los principales bancos públicos del país y este monto es destinado para los jubilados:

  • Banco Nación: permite solicitar hasta $3.000.000, con devolución en hasta 72 meses.

  • Banco Provincia: ofrece montos de hasta $2.500.000, también con plazos de hasta 72 meses.

Ambos bancos acreditan el dinero en menos de 48 horas hábiles y descuentan automáticamente la cuota de la cuenta en la que el beneficiario cobra su prestación.

¿Qué pasos seguir para solicitar el crédito online desde el celular?

El trámite es 100% digital y puede hacerse en pocos minutos:

  • Ingresar al home banking del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Acceder a la sección de “Préstamos personales”.

  • Usar el simulador para elegir monto o cuota mensual.

  • Confirmar la operación con clave digital.

  • Recibir la acreditación en la cuenta dentro de 24 a 48 horas.

Este procedimiento evita traslados a sucursales y facilita el acceso a jubilados, pensionados y familias que cobran asignaciones.

Requisitos para acceder a créditos de 3 millones para beneficiarios de ANSES

Para poder solicitar los préstamos, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser jubilado, pensionado, titular de AUH o SUAF.

  • Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

  • Residir en Argentina y ser mayor de 18 años.

  • Contar con buen historial crediticio.

Con estos requisitos, el sistema valida la información y habilita la solicitud en línea.

