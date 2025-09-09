ANSES paga un BONO de refuerzo en septiembre: quiénes cobran los $390.000

Este esquema diferenciado busca compensar especialmente a los jubilados de la mínima, que son los que más dependen del refuerzo mensual para afrontar los gastos de la canasta básica de alimentos, medicamentos y servicios.

Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre 2025

El refuerzo extraordinario de hasta $70.000 está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Madres con siete hijos o más que reciben la PNC correspondiente.

En todos los casos, el monto del bono depende del haber que perciba cada beneficiario. Quienes cobran la mínima reciben el bono completo, mientras que para quienes tienen ingresos superiores, el pago es proporcional hasta alcanzar el tope de $390.213.

Requisitos para cobrar el bono previsional

Los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional para recibir este refuerzo. El bono se acredita de forma automática junto con el haber mensual en la misma fecha y en la misma cuenta bancaria en la que se cobra habitualmente.

Los únicos requisitos para acceder al beneficio son:

Ser jubilado o pensionado del SIPA.

Ser titular de una PNC o de la PUAM .

Tener los haberes dentro de los parámetros establecidos por ANSES.

Esto significa que no es necesario solicitar turno ni completar formularios: el pago del bono se deposita en la cuenta del beneficiario junto con la jubilación.

Calendario de pagos de jubilados ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos de septiembre ya fue confirmado por ANSES. Se estableció de acuerdo a la terminación del DNI y al tipo de haber que percibe cada beneficiario.

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de septiembre

DNI terminados en 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2: 11 de septiembre

DNI terminados en 3: 12 de septiembre

DNI terminados en 4: 15 de septiembre

DNI terminados en 5: 16 de septiembre

DNI terminados en 6: 17 de septiembre

DNI terminados en 7: 18 de septiembre

DNI terminados en 8: 19 de septiembre

DNI terminados en 9: 22 de septiembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 26 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de septiembre

De esta manera, el pago del haber junto con el bono de hasta $70.000 se acreditará en la cuenta bancaria de cada jubilado en las fechas mencionadas.

Impacto del bono en el bolsillo de los jubilados

El bono extraordinario busca reforzar los ingresos de los adultos mayores frente a la inflación y los aumentos constantes en alimentos, medicamentos y tarifas de servicios públicos.

Para dimensionar su importancia, basta observar algunos datos:

El haber mínimo en septiembre es de $320.213 , pero con el bono se eleva a $390.213 .

Esto representa un incremento real de casi 22% sobre el haber base.

Sin el refuerzo, millones de jubilados quedarían aún más rezagados frente a la inflación acumulada del año.

Aunque el monto del bono no resuelve de manera definitiva la pérdida del poder adquisitivo, se ha transformado en una herramienta esencial para evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de los jubilados.

¿El bono continuará después de septiembre?

Si bien en septiembre está confirmado el pago del bono, aún no hay precisiones oficiales sobre si continuará en octubre y los meses siguientes.

Históricamente, ANSES ha renovado estos refuerzos de manera mensual o trimestral, de acuerdo al contexto inflacionario y a la capacidad fiscal del Estado. Por eso, el futuro del bono dependerá de:

La evolución de la inflación.

La próxima actualización por movilidad previsional .

Las decisiones del Gobierno nacional sobre la política de ingresos.

De momento, lo único confirmado es que en septiembre 2025 todos los jubilados cobrarán el refuerzo junto con sus haberes.