Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto será la mínima en octubre

Además, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría cerca de $397.200 para los adultos mayores con el haber más bajo.

ANSES: de cuánto fue el aumento a jubilados en septiembre

En septiembre, los haberes tuvieron un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de julio de 2025. El ajuste se aplicó de manera automática, sin necesidad de decreto, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2020.

De esta manera, los jubilados percibieron en septiembre los siguientes montos:

Mínima: $320.277,18 (que llega a $390.277,18 con bono).

Máxima: $2.155.162,17 (desde los $2.114.977,6 de agosto).

jubilados anses Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

ANSES: calendario de pagos septiembre 2025

La ANSES confirmó el cronograma de acreditación de haberes para septiembre, que se desarrolla en distintas fechas según el monto y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)