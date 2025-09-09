En vivo Radio La Red
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto será la mínima en octubre

Este miércoles se conocerá el dato de inflación de agosto, que determinará la suba del mes siguiente. Cuáles son las estimaciones del Banco Central.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles 10 de septiembre el índice de inflación que servirá para calcular los nuevos aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la ANSES a partir de octubre.

La actualización se realiza con base en la Ley de Movilidad, que establece que los haberes se ajustan según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la fecha de acreditación.

Cuánto será la jubilación mínima en octubre

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por especialistas del Banco Central, la inflación de agosto se ubicaría en torno al 2,1%, es decir, 0,2% por encima del dato de julio.

Si se confirma ese porcentaje, la jubilación mínima pasará de los $320.277,18 actuales a aproximadamente $327.200 en octubre.

Además, al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría cerca de $397.200 para los adultos mayores con el haber más bajo.

ANSES: de cuánto fue el aumento a jubilados en septiembre

En septiembre, los haberes tuvieron un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de julio de 2025. El ajuste se aplicó de manera automática, sin necesidad de decreto, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2020.

De esta manera, los jubilados percibieron en septiembre los siguientes montos:

  • Mínima: $320.277,18 (que llega a $390.277,18 con bono).

  • Máxima: $2.155.162,17 (desde los $2.114.977,6 de agosto).

ANSES: calendario de pagos septiembre 2025

La ANSES confirmó el cronograma de acreditación de haberes para septiembre, que se desarrolla en distintas fechas según el monto y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

