Confirmado NUEVO FINDE XL para septiembre: será feriado el viernes 12 y habrá tres días de descanso

Durante el fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se realizarán diferentes actividades culturales, artísticas y religiosas para conmemorar la fundación de estas localidades.
Quiénes tendrán feriado el 12 de septiembre
El feriado alcanza principalmente a:
-
Trabajadores del sector público en las localidades mencionadas.
-
Sector privado: no obligatorio, sujeto a autorización de empleadores.
Se trata de un descanso que permite a los vecinos realizar actividades recreativas, culturales y turísticas en su región, anticipando un fin de semana largo local antes de los feriados nacionales.
Otras efemérides del 15 de septiembre
Además del feriado local, el 15 de septiembre se destacan algunas efemérides importantes:
-
Día del Parque de los Patricios, origen del conocido barrio porteño.
-
1872: se crea la localidad de Santo Tomé en Buenos Aires.
-
1910: inauguración de la Biblioteca Argentina de Rosario.
-
1913: primera edición del diario La Crítica en Buenos Aires.
Estas efemérides forman parte del calendario histórico y cultural de Argentina.
Próximos feriados nacionales en 2025
Tras el feriado regional del 12 de septiembre, los argentinos tendrán otros descansos de alcance nacional:
-
12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural): trasladado al viernes 10, con descanso de 3 días.
-
24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional): fin de semana largo de 4 días.
-
25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
Fines de semana largos restantes en 2025
Argentina aún tendrá tres fines de semana largos antes de fin de año:
-
12 al 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (viernes a domingo).
-
21 al 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (viernes a lunes).
-
6 al 8 de diciembre: Día de la Virgen (sábado a lunes).
Estos descansos permiten planificar viajes, escapadas cortas o actividades familiares a lo largo del año, especialmente en temporada alta.