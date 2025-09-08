ANSES paga una compensación económica de $50.000 en septiembre: a quiénes le toca

De esta manera, ANSES busca que más de 2 millones de beneficiarios puedan contar con un refuerzo de ingresos durante septiembre, mientras que quienes reciben la mínima continúan cobrando la cifra máxima del bono.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con la compensación económica y el aumento del 1,9%, los haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,17 + bono de $70.000 = $390.277,17

Jubilación intermedia (bono $50.000): depende del haber de cada jubilado, pero la suma total llega hasta $390.277,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $50.000 = $306.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02 + bono de $50.000 = $274.194,02

Jubilación máxima: $2.155.162,17, sin bono adicional.

Este esquema garantiza que la mayoría de los jubilados y pensionados del país vea un incremento relevante en sus ingresos durante septiembre, mientras se mantiene la equidad entre quienes perciben distintos niveles de haberes.

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran cuándo

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y bono $70.000

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones intermedias con bono $50.000

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF) en septiembre

Además de jubilados y pensionados, los titulares de AUH y SUAF también perciben actualizaciones de haberes:

AUH septiembre 2025: aumento del 1,9% que lleva la prestación a $113.250 brutos por hijo , de los cuales el 80% se paga de forma directa ($90.600) y el 20% restante ($22.650) se retiene hasta presentar la Libreta AUH 2024 .

SUAF: trabajadores registrados reciben sus asignaciones siguiendo un calendario que va del 8 al 19 de septiembre, según terminación de DNI.

Cómo consultar si te corresponde el bono