Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES paga una compensación económica de $50.000 en septiembre: a quiénes le toca

En septiembre, ANSES pagará una compensación económica de $50.000 para quienes perciben jubilaciones, pensiones y pensiones. Conocé quiénes cobran y cuándo.

Con la llegada de septiembre 2025, millones de argentinos que perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán no solo el aumento habitual del 1,9%, sino también una compensación económica especial. Mientras que los beneficiarios con haberes mínimos mantienen el bono de $70.000, quienes perciben ingresos intermedios recibirán un refuerzo de $50.000, destinado a mejorar el poder adquisitivo y acompañar los gastos del mes.

Este pago extraordinario se suma a las actualizaciones previstas por la movilidad y refuerza la asistencia a los sectores más vulnerables, en un esquema que alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales de ANSES.

Qué es la compensación económica de $50.000

El bono de $50.000 se enmarca dentro de las medidas del Gobierno para acompañar a quienes cobran haberes intermedios, es decir, montos que superan la mínima pero no alcanzan los niveles más altos del sistema previsional.

  • Quiénes cobran $70.000: jubilados y pensionados con haberes mínimos (hasta $320.277,17).

  • Quiénes cobran $50.000: quienes perciben haberes superiores a la mínima pero inferiores a un tope de $390.277,16.

De esta manera, ANSES busca que más de 2 millones de beneficiarios puedan contar con un refuerzo de ingresos durante septiembre, mientras que quienes reciben la mínima continúan cobrando la cifra máxima del bono.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con la compensación económica y el aumento del 1,9%, los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $320.277,17 + bono de $70.000 = $390.277,17

  • Jubilación intermedia (bono $50.000): depende del haber de cada jubilado, pero la suma total llega hasta $390.277,17

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $50.000 = $306.221,74

  • Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02 + bono de $50.000 = $274.194,02

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17, sin bono adicional.

Este esquema garantiza que la mayoría de los jubilados y pensionados del país vea un incremento relevante en sus ingresos durante septiembre, mientras se mantiene la equidad entre quienes perciben distintos niveles de haberes.

anses milei calendario 2.jpg
ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran cuándo

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y bono $70.000

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones intermedias con bono $50.000

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF) en septiembre

Además de jubilados y pensionados, los titulares de AUH y SUAF también perciben actualizaciones de haberes:

  • AUH septiembre 2025: aumento del 1,9% que lleva la prestación a $113.250 brutos por hijo, de los cuales el 80% se paga de forma directa ($90.600) y el 20% restante ($22.650) se retiene hasta presentar la Libreta AUH 2024.

  • SUAF: trabajadores registrados reciben sus asignaciones siguiendo un calendario que va del 8 al 19 de septiembre, según terminación de DNI.

Cómo consultar si te corresponde el bono

  • Ingresá a la web oficial de ANSES o a la app Mi ANSES.

  • Verificá tu tipo de prestación y monto del haber.

  • Comprobá la fecha de cobro según terminación de DNI.

