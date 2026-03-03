Alertan que más de 200 mil padres no cobran más la Asignación por hijo de ANSES: quiénes son

En términos interanuales, las asignaciones por hijo registraron una baja total de 211.374 beneficiarios, lo que representa una caída del 2,5%. Dentro de ese universo:

La asignación para trabajadores en relación de dependencia se redujo en 151.762 casos (-5%) .

Las asignaciones para hijos de jubilados y pensionados cayeron en 43.156 prestaciones (-6%) .

La AUH también mostró un descenso, con 24.552 beneficiarios menos en comparación con el año anterior.

Estos números reflejan un retroceso generalizado en las prestaciones por hijo, aunque con matices según el tipo de cobertura.

También retrocede la AUH: cifras concretas

Si bien la caída más marcada se produjo entre los trabajadores formales, la Asignación Universal por Hijo tampoco quedó al margen. Según el informe oficial citado por Clarín, la AUH pasó de 4.143.651 pagos en noviembre de 2024 a 4.119.099 en noviembre de 2025. Aunque la baja es menor en proporción, confirma una tendencia descendente en la cobertura total del sistema.

Actualmente, la AUH es la prestación con mayor cantidad de beneficiarios dentro del régimen de asignaciones, alcanzando a 4,1 millones de personas.

El informe detalla que, en noviembre de 2025, el régimen de Asignaciones Familiares alcanzó a 9,4 millones de beneficiarios. Este universo incluye:

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Hijos con discapacidad sin límite de edad.

Personas gestantes.

Cónyuges de jubilados y pensionados.

De ese total, 8,3 millones corresponden específicamente a asignaciones por hijo.

Después de la AUH, la segunda prestación con mayor cantidad de beneficiarios es la asignación por hijo para trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a 2,9 millones de personas.

En el segmento denominado “Otras prestaciones”, los cónyuges de pasivos concentran la mayor cobertura, con 939.577 beneficiarios. También figura la Asignación por Embarazo para Protección Social, con 62.144 personas alcanzadas.

La excepción: crecen los monotributistas

En contraste con la caída general, el único segmento que mostró un incremento fue el de trabajadores monotributistas.

Las asignaciones por hijo correspondientes a este grupo aumentaron en 15.878 beneficiarios, lo que equivale a una suba del 2,7% interanual. Este dato sugiere una posible migración hacia esquemas de menor formalidad laboral o cambios en la modalidad de contratación.

En marzo, los montos de las prestaciones varían según el régimen y el nivel de ingresos del grupo familiar. La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados oscila entre $13.980 y $66.414, dependiendo de la escala salarial.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo alcanza los $132.914 mensuales.

En el caso de los trabajadores formales, el acceso a la AFH está condicionado por topes de ingresos. Para marzo, el límite máximo del grupo familiar es de $5.445.190, siempre que ninguno de los padres perciba más de $2.722.595 en forma individual. Estos valores se actualizan periódicamente mediante la fórmula de movilidad previsional.

Quienes superan esos umbrales quedan excluidos del cobro directo de la asignación, aunque pueden deducir cargas de familia en el Impuesto a las Ganancias, declarando a sus hijos ante la ARCA (ex AFIP).