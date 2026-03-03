ANSES y Capital Humano lanzaron las Becas Progresar 2026: requisitos y montos
La Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano habilitaron la inscripción a las Becas Progresar 2026. El programa otorga un apoyo mensual de $35.000 y está destinado a jóvenes que cumplan con requisitos de edad, ingresos y regularidad académica.
Las Becas Progresar ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026. El programa, que articula la Administración Nacional de la Seguridad Social junto con el Ministerio de Capital Humano, busca acompañar a jóvenes de todo el país para que puedan terminar la escuela obligatoria, avanzar en estudios superiores o capacitarse en oficios.
La nueva convocatoria mantiene las distintas líneas vigentes y vuelve a poner el foco en la inclusión educativa. Para acceder al beneficio es indispensable estar inscripto en una institución reconocida y acreditar la condición de alumno regular según el tipo de beca.
Becas Progresar 2026: quiénes pueden acceder
El programa está dirigido a estudiantes que cumplan con requisitos de edad, trayectoria académica y situación socioeconómica.
En términos generales:
Educación obligatoria y trayectos formativos: de 16 a 24 años.
Progresar Superior: ingresantes entre 17 y 24 años; estudiantes avanzados hasta 30 años.
Enfermería: sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones académicas.
Progresar Trabajo: de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.
En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar los topes fijados por el programa.
Requisitos de las Becas Progresar 2026
Hay condiciones comunes a todas las líneas:
Tener DNI argentino (nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal).
Estar inscripto en una institución educativa reconocida.
Acreditar regularidad académica.
No superar el tope de ingresos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.
Cumplir el reglamento Progresar.
Tener el calendario de vacunación al día.
Participar en actividades complementarias que establezca el programa.
Qué pide cada línea de las Becas Progresar
Progresar Obligatorio
Destinado a jóvenes de 16 a 24 años que cursen primaria o secundaria. Es clave mantener la regularidad escolar durante todo el ciclo lectivo.
Progresar Superior
Exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones incluidas en el programa. La edad varía según se trate de ingresantes o estudiantes avanzados. Enfermería no tiene límite etario.
Progresar Trabajo
Además del requisito de edad, es obligatorio realizar un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico.
Cuánto se cobra con Becas Progresar
El esquema de pagos mantiene la modalidad de años anteriores. El monto mensual ronda los $35.000:
80% mensual: aproximadamente $28.000.
20% retenido: se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez certificada la regularidad académica.
Cómo hacer la inscripción paso a paso
El trámite es gratuito y completamente online:
Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.
Ingresar a la plataforma oficial del programa o a la app Progresar+.
Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
Adjuntar o validar la documentación requerida.
Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde el sistema.
Si la solicitud es aprobada, la ANSES informará el calendario de pagos y la fecha de acreditación. Mantener los datos actualizados será fundamental para evitar demoras o rechazos en el beneficio.