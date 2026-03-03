En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Capital Humano
Nueva convocatoria

ANSES y Capital Humano lanzaron las Becas Progresar 2026: requisitos y montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano habilitaron la inscripción a las Becas Progresar 2026. El programa otorga un apoyo mensual de $35.000 y está destinado a jóvenes que cumplan con requisitos de edad, ingresos y regularidad académica.

ANSES y Capital Humano lanzaron Progresar 2026: requisitos y montos

ANSES y Capital Humano lanzaron Progresar 2026: requisitos y montos

Las Becas Progresar ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026. El programa, que articula la Administración Nacional de la Seguridad Social junto con el Ministerio de Capital Humano, busca acompañar a jóvenes de todo el país para que puedan terminar la escuela obligatoria, avanzar en estudios superiores o capacitarse en oficios.

Leé también Atención estudiantes: abrieron inscripciones para las nuevas Becas Progresar que pagan ANSES y Capital Humano
Atención estudiantes: las nuevas Becas Progresar que pagan Anses y Capital Humano

La nueva convocatoria mantiene las distintas líneas vigentes y vuelve a poner el foco en la inclusión educativa. Para acceder al beneficio es indispensable estar inscripto en una institución reconocida y acreditar la condición de alumno regular según el tipo de beca.

Becas Progresar 2026: quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a estudiantes que cumplan con requisitos de edad, trayectoria académica y situación socioeconómica.

En términos generales:

  • Educación obligatoria y trayectos formativos: de 16 a 24 años.

  • Progresar Superior: ingresantes entre 17 y 24 años; estudiantes avanzados hasta 30 años.

  • Enfermería: sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones académicas.

  • Progresar Trabajo: de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar los topes fijados por el programa.

becas progresar 54.jfif

Requisitos de las Becas Progresar 2026

Hay condiciones comunes a todas las líneas:

  • Tener DNI argentino (nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal).

  • Estar inscripto en una institución educativa reconocida.

  • Acreditar regularidad académica.

  • No superar el tope de ingresos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.

  • Cumplir el reglamento Progresar.

  • Tener el calendario de vacunación al día.

  • Participar en actividades complementarias que establezca el programa.

Qué pide cada línea de las Becas Progresar

Progresar Obligatorio

Destinado a jóvenes de 16 a 24 años que cursen primaria o secundaria. Es clave mantener la regularidad escolar durante todo el ciclo lectivo.

Progresar Superior

Exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones incluidas en el programa. La edad varía según se trate de ingresantes o estudiantes avanzados. Enfermería no tiene límite etario.

Progresar Trabajo

Además del requisito de edad, es obligatorio realizar un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico.

Cuánto se cobra con Becas Progresar

El esquema de pagos mantiene la modalidad de años anteriores. El monto mensual ronda los $35.000:

  • 80% mensual: aproximadamente $28.000.

  • 20% retenido: se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez certificada la regularidad académica.

Cómo hacer la inscripción paso a paso

El trámite es gratuito y completamente online:

  • Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

  • Ingresar a la plataforma oficial del programa o a la app Progresar+.

  • Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

  • Adjuntar o validar la documentación requerida.

  • Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde el sistema.

Si la solicitud es aprobada, la ANSES informará el calendario de pagos y la fecha de acreditación. Mantener los datos actualizados será fundamental para evitar demoras o rechazos en el beneficio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Capital Humano Becas Progresar
Notas relacionadas
Becas Progresar 2026 en ANSES: quiénes pueden anotarse y cuándo se cobra
ANSES y Capital Humano abrieron la inscripción a Becas Progresar 2026
ANSES confirmó aumento y bono para PNC: así quedan los haberes en marzo 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar