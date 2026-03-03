ANSES y Capital Humano lanzaron las Becas Progresar 2026: requisitos y montos

Educación obligatoria y trayectos formativos: de 16 a 24 años.

Progresar Superior: ingresantes entre 17 y 24 años; estudiantes avanzados hasta 30 años.

Enfermería: sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones académicas.

Progresar Trabajo: de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para personas sin empleo formal registrado.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar los topes fijados por el programa.

Requisitos de las Becas Progresar 2026

Hay condiciones comunes a todas las líneas:

Tener DNI argentino (nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal).

Estar inscripto en una institución educativa reconocida.

Acreditar regularidad académica.

No superar el tope de ingresos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), con excepciones para pensiones no contributivas por invalidez.

Cumplir el reglamento Progresar.

Tener el calendario de vacunación al día.

Participar en actividades complementarias que establezca el programa.

Qué pide cada línea de las Becas Progresar

Progresar Obligatorio

Destinado a jóvenes de 16 a 24 años que cursen primaria o secundaria. Es clave mantener la regularidad escolar durante todo el ciclo lectivo.

Progresar Superior

Exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones incluidas en el programa. La edad varía según se trate de ingresantes o estudiantes avanzados. Enfermería no tiene límite etario.

Progresar Trabajo

Además del requisito de edad, es obligatorio realizar un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico.

Cuánto se cobra con Becas Progresar

El esquema de pagos mantiene la modalidad de años anteriores. El monto mensual ronda los $35.000:

80% mensual: aproximadamente $28.000.

20% retenido: se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez certificada la regularidad académica.

Cómo hacer la inscripción paso a paso

El trámite es gratuito y completamente online:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

Ingresar a la plataforma oficial del programa o a la app Progresar+.

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Adjuntar o validar la documentación requerida.

Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde el sistema.

Si la solicitud es aprobada, la ANSES informará el calendario de pagos y la fecha de acreditación. Mantener los datos actualizados será fundamental para evitar demoras o rechazos en el beneficio.