AUH con aumento y extras: las familias pueden superar el millón de pesos en marzo
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en marzo un incremento del 2,88% a la AUH y liquidará el complemento anual de la Libreta a quienes hicieron el trámite en enero. Sumados la Tarjeta Alimentar y otros adicionales, el ingreso total puede superar el millón de pesos según la cantidad de hijos.
Marzo de 2026 llega con una combinación de aumento por movilidad, pago mensual habitual y liquidación del complemento de la Libreta AUH para miles de familias. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un incremento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH), actualización que impactará directamente en los haberes del tercer mes del año.
Pero eso no es todo. Además del nuevo valor mensual, quienes hayan presentado la Libreta en enero cobrarán el 20% retenido acumulado durante el período marzo 2024 – febrero 2025, generando liquidaciones que en muchos casos superan ampliamente los ingresos habituales.
El resultado es un esquema de pagos que puede llevar a algunas familias a percibir cifras cercanas -o incluso superiores- al millón de pesos, dependiendo de la cantidad de hijos y los beneficios complementarios.
AUH marzo 2026: cuánto se cobra con aumento
Desde marzo, el valor bruto de la AUH asciende a $132.814 por hijo.
Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta. Por lo tanto:
Monto bruto: $132.814
80% mensual que se paga directamente: $106.251,20
20% retenido: $26.562,80
Ese 20% no se pierde: se acumula durante el año y se paga cuando el titular acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.
Tarjeta Alimentar: el refuerzo automático
Al monto mensual se suma la prestación de la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente a las familias con hijos de hasta 14 años o con discapacidad que cobren AUH.
Los valores en marzo 2026 serán:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Este beneficio no requiere inscripción adicional y se deposita junto con la AUH.
El pago del complemento de la Libreta
El punto que marca la diferencia este mes es la liquidación del complemento de la Libreta para quienes realizaron el trámite en enero.
El pago se acredita aproximadamente 60 días después de la presentación. Por eso, quienes completaron la gestión en el primer mes del año verán reflejado el dinero en marzo.
El complemento corresponde al 20% retenido durante 12 meses. Si el titular cobró AUH durante todo el período marzo 2024 – febrero 2025, el monto acumulado asciende a: $188.069,40 por hijo.
Este importe puede variar si no se percibió la asignación durante todo el año.
Cuánto se cobra en marzo según cantidad de hijos
Con el aumento del 2,88%, más la Tarjeta Alimentar y el complemento de la Libreta, los montos finales quedan así:
1 hijo
$106.251,20 (AUH 80%)
$52.250 (Alimentar)
$188.069,40 (Libreta)
Total: $346.570,60
2 hijos
$212.502,40
$81.936
$376.138,80
Total: $670.577,20
3 hijos
$318.753,60
$108.062
$564.208,20
Total: $991.023,80
4 hijos
$425.004,80
$108.062
$752.277,60
Total: $1.285.344,40
5 hijos
$531.256,00
$108.062
$940.347,00
Total: $1.579.665,00
6 hijos
$637.507,20
$108.062
$1.128.416,40
Total: $1.873.985,60
Las cifras reflejan el impacto del complemento anual acumulado, que se liquida en un solo pago.
Complemento Leche: otro ingreso clave
Las familias con hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
En marzo 2026 el monto subirá a $50.094.
Este subsidio se acredita automáticamente mediante cruce de datos, sin necesidad de trámite adicional.
Por ejemplo, una familia con un hijo menor de tres años podría percibir:
$106.251,20 (AUH 80%)
$52.250 (Alimentar)
$50.094 (Complemento Leche)
Total mensual: $208.595,20, sin contar el pago de la Libreta.