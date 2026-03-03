AUH con aumento y extras: las familias pueden superar el millón de pesos en marzo

Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta. Por lo tanto:

Monto bruto: $132.814

80% mensual que se paga directamente: $106.251,20

20% retenido: $26.562,80

Ese 20% no se pierde: se acumula durante el año y se paga cuando el titular acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo automático

Al monto mensual se suma la prestación de la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente a las familias con hijos de hasta 14 años o con discapacidad que cobren AUH.

Los valores en marzo 2026 serán:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio no requiere inscripción adicional y se deposita junto con la AUH.

El pago del complemento de la Libreta

El punto que marca la diferencia este mes es la liquidación del complemento de la Libreta para quienes realizaron el trámite en enero.

El pago se acredita aproximadamente 60 días después de la presentación. Por eso, quienes completaron la gestión en el primer mes del año verán reflejado el dinero en marzo.

El complemento corresponde al 20% retenido durante 12 meses. Si el titular cobró AUH durante todo el período marzo 2024 – febrero 2025, el monto acumulado asciende a: $188.069,40 por hijo.

Este importe puede variar si no se percibió la asignación durante todo el año.

Cuánto se cobra en marzo según cantidad de hijos

Con el aumento del 2,88%, más la Tarjeta Alimentar y el complemento de la Libreta, los montos finales quedan así:

1 hijo

$106.251,20 (AUH 80%)

$52.250 (Alimentar)

$188.069,40 (Libreta) Total: $346.570,60

2 hijos

$212.502,40

$81.936

$376.138,80 Total: $670.577,20

3 hijos

$318.753,60

$108.062

$564.208,20 Total: $991.023,80

4 hijos

$425.004,80

$108.062

$752.277,60 Total: $1.285.344,40

5 hijos

$531.256,00

$108.062

$940.347,00 Total: $1.579.665,00

6 hijos

$637.507,20

$108.062

$1.128.416,40 Total: $1.873.985,60

Las cifras reflejan el impacto del complemento anual acumulado, que se liquida en un solo pago.

Complemento Leche: otro ingreso clave

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En marzo 2026 el monto subirá a $50.094.

Este subsidio se acredita automáticamente mediante cruce de datos, sin necesidad de trámite adicional.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de tres años podría percibir:

$106.251,20 (AUH 80%)

$52.250 (Alimentar)

$50.094 (Complemento Leche)

Total mensual: $208.595,20, sin contar el pago de la Libreta.