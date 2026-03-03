Marzo 2026: así impacta el aumento de ANSES en jubilaciones y pensiones

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez

Haber con aumento: $260.705,03

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $330.705,03

PNC para Madres de 7 Hijos o más

Haber con aumento: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber con aumento: $295.680,70

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $365.680,70

El bono se paga junto al haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.

¿Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en marzo?

La jubilación mínima se actualiza a $369.600,88. Con el bono de $70.000, el total a percibir alcanza los $439.600,88.

En el caso de la jubilación máxima, el haber se eleva a aproximadamente $2.487.063,95, sin refuerzo adicional.

El aumento responde a la fórmula establecida por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes.

¿Cuándo se cobran las PNC en marzo 2026?

El calendario informado por ANSES establece las siguientes fechas según terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : desde el 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 : desde el 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 : desde el 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 : desde el 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo

Además, el 9 de marzo se abonan las asignaciones familiares del SUAF para titulares de PNC por discapacidad.

¿La AUH también aumenta en marzo 2026?

La AUH mantiene el esquema de actualización mensual por movilidad que rige para las asignaciones. En marzo, el valor bruto es de $132.813, con el pago del 80% mensual y la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461 y se acredita en su totalidad, sin descuentos mensuales.