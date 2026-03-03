En marzo 2026, la ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilaciones y Pensiones No Contributivas (PNC), junto con el pago de un bono extraordinario. El ajuste impacta en los haberes y modifica los montos que se acreditan este mes.
La ANSES oficializó un aumento y confirmó un bono para marzo 2026. Cómo quedan los haberes de PNC, jubilaciones y qué pasa con la AUH este mes según el calendario de pagos.
Marzo 2026: así impacta el aumento de ANSES en jubilaciones y pensiones
La actualización es del 2,88% y se aplica según la fórmula de movilidad vigente, basada en el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, determinados beneficiarios recibirán un refuerzo adicional que se liquida junto al haber mensual.
La medida alcanza a titulares de PNC, jubilaciones y otras prestaciones del sistema. En paralelo, la AUH y las asignaciones familiares continúan con el esquema de movilidad que rige durante marzo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,88% sobre las Pensiones No Contributivas.
Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:
PNC por Invalidez y Vejez
Haber con aumento: $260.705,03
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $330.705,03
PNC para Madres de 7 Hijos o más
Haber con aumento: $369.600,88
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $439.600,88
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Haber con aumento: $295.680,70
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar: $365.680,70
El bono se paga junto al haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.
La jubilación mínima se actualiza a $369.600,88. Con el bono de $70.000, el total a percibir alcanza los $439.600,88.
En el caso de la jubilación máxima, el haber se eleva a aproximadamente $2.487.063,95, sin refuerzo adicional.
El aumento responde a la fórmula establecida por el Decreto 274/24, que ajusta los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes.
El calendario informado por ANSES establece las siguientes fechas según terminación de DNI:
DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo
Además, el 9 de marzo se abonan las asignaciones familiares del SUAF para titulares de PNC por discapacidad.
La AUH mantiene el esquema de actualización mensual por movilidad que rige para las asignaciones. En marzo, el valor bruto es de $132.813, con el pago del 80% mensual y la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461 y se acredita en su totalidad, sin descuentos mensuales.