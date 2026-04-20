ANSES activa beneficios para jubilados de la mínima: cómo acceder

¿Qué rubros incluyen descuentos para jubilados de ANSES en abril?

La red de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social abarca sectores críticos para el consumo mensual. Los jubilados de ANSES pueden encontrar descuentos en alimentos, artículos de limpieza, indumentaria, calzado y materiales de construcción. Al tratarse de una red federal con más de 12.000 puntos de venta, el programa asegura cobertura tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires.

Además de los supermercados, el foco principal de ahorro de los jubilados de ANSES en abril de 2026 se encuentra en las farmacias. El uso de la tarjeta de débito permite acceder a promociones que, sumadas a los beneficios propios de cada obra social, logran una reducción significativa en el gasto de bolsillo. La transparencia de este programa permite consultar el listado de locales adheridos por zona a través de la web oficial del organismo, facilitando la planificación de las compras semanales para maximizar los reintegros.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con todos los beneficios de abril?

En abril de 2026, un jubilado bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibe un haber básico de $380.319,31 más el bono de $70.000, totalizando $450.319,31. Si el titular aprovecha el tope de ahorro de $25.000 mediante el programa de beneficios, su capacidad de consumo real se eleva por encima de los $475.000. Este "combo" de ingresos y descuentos es la base de la asistencia previsional de este mes.

Es importante recordar que los jubilados de ANSES deben estar alerta ante posibles estafas, ya que el organismo nunca solicita claves bancarias para activar estos descuentos. Asimismo, se aclara que los créditos de ANSES no están vigentes de forma directa para préstamos personales en la actualidad. Cualquier consulta sobre la liquidación de haberes o la acreditación de reintegros debe realizarse mediante los canales oficiales, asegurando que el beneficio llegue íntegramente al titular de la prestación previsional.