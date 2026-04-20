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ANSES activa beneficios para jubilados de la mínima: cómo acceder

Se confirmó el programa de reintegros para el sector previsional durante el cuarto mes del año. Los jubilados de ANSES que perciben el haber mínimo pueden complementar sus ingresos mediante descuentos directos en farmacias y supermercados, alcanzando un alivio económico adicional en abril de 2026.

ANSES activa beneficios para jubilados de la mínima: como acceder  

ANSES activa beneficios para jubilados de la mínima: como acceder

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los jubilados de la mínima cuentan con un beneficio estratégico que suele pasar desapercibido. En abril de 2026, los titulares que cobran el haber unificado de $450.319,31 (monto que incluye el bono de $70.000 y el aumento del 2,9%) pueden obtener reintegros de hasta $25.000 mensuales. Este sistema se activa automáticamente al utilizar la tarjeta de débito en la que se percibe la prestación, funcionando como un refuerzo indirecto al poder adquisitivo.

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El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos del 10% y hasta el 20% en una red de más de 12.000 comercios en todo el país. Para los jubilados de ANSES, esta herramienta resulta clave para amortiguar el costo de los medicamentos y productos de la canasta básica. Al no requerir inscripciones previas ni trámites complejos, la medida permite que los adultos mayores estiren el rendimiento de su haber mensual mediante devoluciones que se acreditan de forma directa en sus cuentas bancarias.

¿Cómo funciona el ahorro de $25.000 para jubilados de ANSES?

Descuentos a jubilados de ANSES en supermercados
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ANSES activa beneficios para jubilados de la mínima: como acceder

El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera principalmente los días lunes en las grandes cadenas de supermercados y farmacias adheridas. Los jubilados de ANSES simplemente deben abonar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a su beneficio previsional. El reintegro del 10% se procesa automáticamente y se ve reflejado en el saldo de la cuenta dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la transacción, sin necesidad de presentar cupones.

Para alcanzar el ahorro proyectado de $25.000 en abril de 2026, el beneficiario debe realizar sus compras de primera necesidad aprovechando los días de promoción vigentes. En el rubro de farmacias y perfumerías, muchos comercios de la red de ANSES extienden el beneficio a otros días de la semana o aplican descuentos directos por línea de caja que pueden llegar al 20%. Esta política de alivio financiero es una de las más valoradas por el sector pasivo para compensar los ajustes de precios en el rubro salud.

¿Qué rubros incluyen descuentos para jubilados de ANSES en abril?

La red de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social abarca sectores críticos para el consumo mensual. Los jubilados de ANSES pueden encontrar descuentos en alimentos, artículos de limpieza, indumentaria, calzado y materiales de construcción. Al tratarse de una red federal con más de 12.000 puntos de venta, el programa asegura cobertura tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires.

Además de los supermercados, el foco principal de ahorro de los jubilados de ANSES en abril de 2026 se encuentra en las farmacias. El uso de la tarjeta de débito permite acceder a promociones que, sumadas a los beneficios propios de cada obra social, logran una reducción significativa en el gasto de bolsillo. La transparencia de este programa permite consultar el listado de locales adheridos por zona a través de la web oficial del organismo, facilitando la planificación de las compras semanales para maximizar los reintegros.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con todos los beneficios de abril?

En abril de 2026, un jubilado bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibe un haber básico de $380.319,31 más el bono de $70.000, totalizando $450.319,31. Si el titular aprovecha el tope de ahorro de $25.000 mediante el programa de beneficios, su capacidad de consumo real se eleva por encima de los $475.000. Este "combo" de ingresos y descuentos es la base de la asistencia previsional de este mes.

Es importante recordar que los jubilados de ANSES deben estar alerta ante posibles estafas, ya que el organismo nunca solicita claves bancarias para activar estos descuentos. Asimismo, se aclara que los créditos de ANSES no están vigentes de forma directa para préstamos personales en la actualidad. Cualquier consulta sobre la liquidación de haberes o la acreditación de reintegros debe realizarse mediante los canales oficiales, asegurando que el beneficio llegue íntegramente al titular de la prestación previsional.

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