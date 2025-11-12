ANSES activa un REFUERZO ÚNICO de $100.000: requisitos, plazos y forma de cobro

Empleados registrados del sector público y privado

Trabajadores temporarios o eventuales

Personas cubiertas por una ART

La asignación se otorga por única vez y aplica únicamente si el matrimonio está debidamente registrado en la base de ANSES y los ingresos se encuentran dentro de los límites exigidos.

Requisitos para cobrar la asignación por matrimonio

Para obtener el refuerzo, los solicitantes deben cumplir condiciones administrativas y de ingresos vigentes. Entre los requisitos principales se encuentran:

Acreditación del matrimonio en los registros de ANSES

Cumplimiento de topes de ingresos familiares e individuales

Antigüedad mínima de seis meses en el puesto laboral para empleados en relación de dependencia

El beneficio puede solicitarse desde dos meses antes hasta dos años después del casamiento, lo que permite gestionar el trámite con flexibilidad.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La gestión se realiza presencialmente en oficinas de ANSES con turno previo o mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Documentación requerida:

Acta de matrimonio original

Constancias laborales e ingresos

Datos bancarios validados en el sistema

En la modalidad digital, la documentación se carga online, se confirma la solicitud y luego ANSES valida la información para proceder al depósito.

Cuándo se acredita el refuerzo de $100.000

Según el calendario vigente, los pagos se realizarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha de presentación del trámite.

Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita de forma automática en la cuenta bancaria declarada, sin gestiones adicionales por parte del beneficiario.