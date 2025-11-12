El refuerzo de ANSES de $102.329 por matrimonio permanece habilitado como parte del régimen de Asignaciones Familiares. Está dirigido a personas dentro del sistema contributivo que hayan formalizado su unión y cumplan los requisitos oficiales.
Un beneficio excepcional de ANSES de más de $100.000 continúa disponible para trabajadores y otros grupos dentro del régimen contributivo.
ANSES activa un REFUERZO ÚNICO de $100.000: requisitos, plazos y forma de cobro
El pago corresponde al sistema SUAF y se acredita una sola vez. No integra el haber mensual, sino que funciona como un apoyo económico puntual para quienes acreditaron legalmente el vínculo.
El trámite para recibir el refuerzo puede iniciarse en modalidad digital o presencial. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada ante el organismo una vez validada la documentación.
El beneficio está disponible para quienes formen parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), incluyendo:
La asignación se otorga por única vez y aplica únicamente si el matrimonio está debidamente registrado en la base de ANSES y los ingresos se encuentran dentro de los límites exigidos.
Para obtener el refuerzo, los solicitantes deben cumplir condiciones administrativas y de ingresos vigentes. Entre los requisitos principales se encuentran:
El beneficio puede solicitarse desde dos meses antes hasta dos años después del casamiento, lo que permite gestionar el trámite con flexibilidad.
La gestión se realiza presencialmente en oficinas de ANSES con turno previo o mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Documentación requerida:
En la modalidad digital, la documentación se carga online, se confirma la solicitud y luego ANSES valida la información para proceder al depósito.
Según el calendario vigente, los pagos se realizarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha de presentación del trámite.
Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita de forma automática en la cuenta bancaria declarada, sin gestiones adicionales por parte del beneficiario.