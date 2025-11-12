ANSES activa un REFUERZO ÚNICO de $100.000: requisitos, plazos y forma de cobro

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Refuerzo
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Un beneficio excepcional de ANSES de más de $100.000 continúa disponible para trabajadores y otros grupos dentro del régimen contributivo.

El refuerzo de ANSES de $102.329 por matrimonio permanece habilitado como parte del régimen de Asignaciones Familiares. Está dirigido a personas dentro del sistema contributivo que hayan formalizado su unión y cumplan los requisitos oficiales.

El pago corresponde al sistema SUAF y se acredita una sola vez. No integra el haber mensual, sino que funciona como un apoyo económico puntual para quienes acreditaron legalmente el vínculo.

El trámite para recibir el refuerzo puede iniciarse en modalidad digital o presencial. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada ante el organismo una vez validada la documentación.

¿Quiénes pueden acceder al refuerzo de ANSES?

El beneficio está disponible para quienes formen parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), incluyendo:

  • Empleados registrados del sector público y privado
  • Beneficiarios de Prestación por Desempleo
  • Trabajadores temporarios o eventuales
  • Personas cubiertas por una ART

La asignación se otorga por única vez y aplica únicamente si el matrimonio está debidamente registrado en la base de ANSES y los ingresos se encuentran dentro de los límites exigidos.

Requisitos para cobrar la asignación por matrimonio

Para obtener el refuerzo, los solicitantes deben cumplir condiciones administrativas y de ingresos vigentes. Entre los requisitos principales se encuentran:

  • Acreditación del matrimonio en los registros de ANSES
  • Cumplimiento de topes de ingresos familiares e individuales
  • Antigüedad mínima de seis meses en el puesto laboral para empleados en relación de dependencia
  • Presentación de documentación dentro del plazo habilitado

El beneficio puede solicitarse desde dos meses antes hasta dos años después del casamiento, lo que permite gestionar el trámite con flexibilidad.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La gestión se realiza presencialmente en oficinas de ANSES con turno previo o mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Documentación requerida:

  • Acta de matrimonio original
  • Constancias laborales e ingresos
  • Datos bancarios validados en el sistema

En la modalidad digital, la documentación se carga online, se confirma la solicitud y luego ANSES valida la información para proceder al depósito.

Cuándo se acredita el refuerzo de $100.000

Según el calendario vigente, los pagos se realizarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha de presentación del trámite.

Una vez aprobada la solicitud, el monto se deposita de forma automática en la cuenta bancaria declarada, sin gestiones adicionales por parte del beneficiario.

