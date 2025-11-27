El organismo mantiene desde abril el esquema de movilidad mensual por inflación, lo que permitió sostener aumentos continuos. Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 no tuvo actualización desde marzo, por lo que su efecto real se redujo con el avance del IPC.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con el aguinaldo y el bono

Celebran los jubilados: el crédito de fácil acceso de $ 50.000.000 ANSES actualiza haberes de jubilados e incluye aguinaldo y bono en diciembre

La liquidación final de diciembre estará compuesta por tres elementos:

Haber mensual actualizado

Segundo aguinaldo del año

Bono extraordinario de $70.000 para quienes califican

Con esta estructura, el ingreso final para la mínima queda así:

Haber mensual: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total diciembre: $581.319,38

Para quienes cobran el haber máximo, el monto total asciende a $3.440.695,38, al incluir el medio aguinaldo correspondiente.

Cómo impacta diciembre en PUAM y Pensiones No Contributivas

La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también incorporan aumentos y el bono extraordinario, con particularidades específicas.

En PUAM, los valores quedan así:

Haber mensual: $272.703,67

Aguinaldo: según cálculo del 50% del ingreso bruto sin bono

Bono proporcional: hasta alcanzar el tope de $410.879,59

Total diciembre: $479.055,5

Para las PNC por invalidez o vejez, el total general de diciembre queda en:

$427.923,56 (haber + bono + aguinaldo).

ANSES recordó que el bono se aplica de forma proporcional en haberes superiores a la mínima, siempre respetando el tope máximo. Titulares que superen ese valor no recibirán refuerzo extraordinario.

Cómo calcula ANSES el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo se determina con el 50% del mejor haber mensual bruto del semestre, que para la mayoría es el de diciembre debido a la movilidad mensual. El bono extraordinario no se integra en el cálculo, por lo que el SAC de la mínima se calcula únicamente sobre los $340.879,59, resultando en $170.439,79.

El pago se acreditará junto con el haber mensual, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI y manteniendo los plazos antes de las fiestas.