ANSES actualiza haberes de jubilados e incluye aguinaldo y bono en diciembre
ANSES incorpora para jubilados montos actualizados, refuerzos y cifras que cambian el cálculo final de diciembre. Los nuevos valores, cómo se conforman y qué impacto real tendrá la suma y si hay o no aguinaldo para los que cobran el haber mínimo.
ANSES actualiza haberes de jubilados e incluye aguinaldo y bono en diciembre
ANSES, jubilados y aguinaldo marcan el inicio de un cierre de año que llega con una liquidación excepcional y múltiples componentes que se acumulan en diciembre. El organismo confirmó los montos actualizados y detalló cómo se integrará el ingreso final para millones de titulares del sistema previsional.
El mes incluirá el aumento correspondiente, el Sueldo Anual Complementario y un bono extraordinario que continuará vigente para quienes perciben haberes bajos. Con estos elementos, diciembre se posiciona como uno de los períodos más fuertes en materia de refuerzo económico.
La actualización automática por IPC, el impacto del aguinaldo y los límites del bono conforman un esquema que vuelve a poner el foco en el nivel de recomposición de los haberes, especialmente en los ingresos mínimos y en los beneficios vinculados a PUAM y Pensiones No Contributivas.
Cómo queda la jubilación mínima en diciembre según ANSES
ANSES aplicará en diciembre un incremento del 2,34%, porcentaje determinado por el Índice de Precios al Consumidor de octubre. Con esta actualización, el haber mínimo queda en $340.879,59, mientras que el haber máximo asciende a $2.293.796,92, sin incluir aguinaldo ni bono.
El organismo mantiene desde abril el esquema de movilidad mensual por inflación, lo que permitió sostener aumentos continuos. Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 no tuvo actualización desde marzo, por lo que su efecto real se redujo con el avance del IPC.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre con el aguinaldo y el bono
La liquidación final de diciembre estará compuesta por tres elementos:
Haber mensual actualizado
Segundo aguinaldo del año
Bono extraordinario de $70.000 para quienes califican
Con esta estructura, el ingreso final para la mínima queda así:
Haber mensual: $340.879,59
Bono: $70.000
Aguinaldo: $170.439,79
Total diciembre:$581.319,38
Para quienes cobran el haber máximo, el monto total asciende a $3.440.695,38, al incluir el medio aguinaldo correspondiente.
Cómo impacta diciembre en PUAM y Pensiones No Contributivas
La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también incorporan aumentos y el bono extraordinario, con particularidades específicas.
En PUAM, los valores quedan así:
Haber mensual: $272.703,67
Aguinaldo: según cálculo del 50% del ingreso bruto sin bono
Bono proporcional: hasta alcanzar el tope de $410.879,59
Total diciembre:$479.055,5
Para las PNC por invalidez o vejez, el total general de diciembre queda en:
$427.923,56 (haber + bono + aguinaldo).
ANSES recordó que el bono se aplica de forma proporcional en haberes superiores a la mínima, siempre respetando el tope máximo. Titulares que superen ese valor no recibirán refuerzo extraordinario.
Cómo calcula ANSES el aguinaldo de diciembre
El aguinaldo se determina con el 50% del mejor haber mensual bruto del semestre, que para la mayoría es el de diciembre debido a la movilidad mensual. El bono extraordinario no se integra en el cálculo, por lo que el SAC de la mínima se calcula únicamente sobre los $340.879,59, resultando en $170.439,79.
El pago se acreditará junto con el haber mensual, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI y manteniendo los plazos antes de las fiestas.