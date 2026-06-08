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Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro haberes, aguinaldo y bono

ANSES confirmó las fechas de pago de junio. Los jubilados recibirán aumento, medio aguinaldo y, en algunos casos, un bono extraordinario que elevará significativamente los ingresos del mes.

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Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro haberes

Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro haberes, aguinaldo y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en junio un calendario de pagos que llegará con importantes novedades para jubilados y pensionados. Además del aumento correspondiente por movilidad, este mes se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y continuará vigente el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

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De esta manera, millones de beneficiarios recibirán un ingreso superior al habitual, ya que los tres conceptos serán liquidados en forma conjunta. El cronograma mantendrá el esquema tradicional organizado según la terminación del DNI, aunque presentará modificaciones por la presencia de un feriado nacional que alterará algunas fechas de cobro.

ANSES: aumento, aguinaldo y bono para jubilados en junio

ANSES confirmó que los haberes de junio incluirán un incremento del 2,58%, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente. A este aumento se sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Los tres conceptos se acreditarán junto con el haber mensual, aunque cada uno podrá visualizarse de manera diferenciada en el recibo de haberes disponible a través de Mi ANSES.

Mientras que el aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional, el bono de $70.000 está destinado exclusivamente a los beneficiarios de menores ingresos, como una medida para reforzar su poder adquisitivo.

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Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio

Con el aumento del 2,58%, los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima

El haber base ascenderá a $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual llegará a $473.317,99. Además, se sumará el medio aguinaldo de $201.658, por lo que el total a cobrar alcanzará los $674.975.

  • Jubilaciones superiores a la mínima

El haber máximo se ubicará en $2.713.948,17. En este caso, el aguinaldo será de $1.356.974.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la PUAM percibirán un haber de $322.654,39. Al sumar el bono y el aguinaldo, el ingreso total llegará a $553.981,59.

  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

El haber será de $282.322,59. Con los adicionales previstos para junio, el monto total ascenderá a $493.483,89.

Calendario ANSES de junio: cuándo cobran los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

El cronograma de pagos comenzará el lunes 8 de junio. Sin embargo, el calendario tendrá una pausa el lunes 15 debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, por lo que los pagos se reanudarán el martes 16.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

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