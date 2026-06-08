Calendario ANSES junio 2026: cuándo cobro haberes, aguinaldo y bono

Mientras que el aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional, el bono de $70.000 está destinado exclusivamente a los beneficiarios de menores ingresos, como una medida para reforzar su poder adquisitivo.

Jubilados_ANSES Jubilados de ANSES: informan el calendario oficial con las fechas de cobro de junio

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio

Con el aumento del 2,58%, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima

El haber base ascenderá a $403.317,99. Con el bono de $70.000, el ingreso mensual llegará a $473.317,99. Además, se sumará el medio aguinaldo de $201.658, por lo que el total a cobrar alcanzará los $674.975.

Jubilaciones superiores a la mínima

El haber máximo se ubicará en $2.713.948,17. En este caso, el aguinaldo será de $1.356.974.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la PUAM percibirán un haber de $322.654,39. Al sumar el bono y el aguinaldo, el ingreso total llegará a $553.981,59.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez

El haber será de $282.322,59. Con los adicionales previstos para junio, el monto total ascenderá a $493.483,89.

Calendario ANSES de junio: cuándo cobran los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

El cronograma de pagos comenzará el lunes 8 de junio. Sin embargo, el calendario tendrá una pausa el lunes 15 debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, por lo que los pagos se reanudarán el martes 16.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)