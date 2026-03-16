ANSES actualizará el SUAF en abril 2026 y ya se estiman los nuevos valores

Desde la modificación del esquema de movilidad, los haberes se actualizan todos los meses utilizando el IPC. El mecanismo funciona con un desfase de dos meses: el índice de febrero se aplica en los pagos que se acreditarán durante abril.

Este sistema de actualización alcanza a varias prestaciones del sistema de seguridad social:

Asignación Familiar por Hijo del SUAF

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Jubilaciones y pensiones

Otros programas administrados por ANSES

El objetivo del mecanismo es ajustar los ingresos de los beneficiarios en relación con la evolución de los precios.

Cuáles serán los montos del SUAF en abril 2026

Con el aumento estimado del 2,9%, los valores de la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF quedarán distribuidos según los rangos de ingresos del grupo familiar.

Los montos previstos para abril son:

Rango 1: $68.341

Rango 2: $46.099

Rango 3: $27.883

Rango 4: $14.386

Estos rangos dependen del nivel de ingresos del hogar. A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación disminuye.

El primer rango corresponde a los trabajadores registrados con ingresos más bajos dentro del sistema de asignaciones familiares.

Cuánto se paga por hijo con discapacidad en el SUAF

Dentro del sistema de asignaciones familiares, existe una prestación específica para familias que tienen hijos con discapacidad.

En estos casos, el monto es considerablemente mayor que la asignación familiar común y no existe límite de edad para el beneficiario.

Con el incremento estimado para abril de 2026, los valores quedarían aproximadamente en:

Rango 1: $222.511

Rango 2: $157.412

Rango 3: $99.347

Para acceder a este beneficio es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Qué pasa con la AUH y la Tarjeta Alimentar

Aunque el foco del aumento está en las asignaciones familiares del SUAF, otras prestaciones del sistema previsional también se actualizan con el mismo índice de inflación.

Entre ellas se encuentra la AUH, que también se ajustará con el 2,9% en abril.

En paralelo, el programa Tarjeta Alimentar continúa acreditándose junto con la asignación, aunque este beneficio no se actualiza con la fórmula de movilidad y mantiene sus montos actuales.

De esta manera, distintos ingresos del sistema de protección social que administra ANSES volverán a modificarse a partir del calendario de pagos de abril de 2026.