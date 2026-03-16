Las asignaciones familiares del SUAF que paga ANSES tendrán una nueva actualización en abril de 2026. El reciente dato de inflación difundido por el INDEC permite anticipar el porcentaje de aumento que se aplicará a los pagos del sistema.
El sistema de asignaciones de ANSES volverá a actualizarse en abril de 2026. Con el último dato del INDEC, ya es posible estimar cuánto subirán las asignaciones familiares del SUAF y qué pasará con otras prestaciones como la AUH y la Tarjeta Alimentar.
ANSES actualizará el SUAF en abril 2026 y ya se estiman los nuevos valores
Las asignaciones familiares del SUAF que paga ANSES tendrán una nueva actualización en abril de 2026. El reciente dato de inflación difundido por el INDEC permite anticipar el porcentaje de aumento que se aplicará a los pagos del sistema.
El ajuste forma parte del esquema de movilidad vigente, que actualiza mensualmente los haberes del organismo previsional en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes.
Con la inflación de febrero en 2,9%, ese mismo porcentaje impactará en las asignaciones familiares que se cobrarán en abril. El incremento alcanzará tanto al SUAF como a otras prestaciones administradas por ANSES, entre ellas la AUH.
El incremento de las asignaciones familiares del SUAF surge directamente del dato de inflación publicado por el INDEC.
Desde la modificación del esquema de movilidad, los haberes se actualizan todos los meses utilizando el IPC. El mecanismo funciona con un desfase de dos meses: el índice de febrero se aplica en los pagos que se acreditarán durante abril.
Este sistema de actualización alcanza a varias prestaciones del sistema de seguridad social:
Asignación Familiar por Hijo del SUAF
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Jubilaciones y pensiones
Otros programas administrados por ANSES
El objetivo del mecanismo es ajustar los ingresos de los beneficiarios en relación con la evolución de los precios.
Con el aumento estimado del 2,9%, los valores de la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF quedarán distribuidos según los rangos de ingresos del grupo familiar.
Los montos previstos para abril son:
Rango 1: $68.341
Rango 2: $46.099
Rango 3: $27.883
Rango 4: $14.386
Estos rangos dependen del nivel de ingresos del hogar. A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación disminuye.
El primer rango corresponde a los trabajadores registrados con ingresos más bajos dentro del sistema de asignaciones familiares.
Dentro del sistema de asignaciones familiares, existe una prestación específica para familias que tienen hijos con discapacidad.
En estos casos, el monto es considerablemente mayor que la asignación familiar común y no existe límite de edad para el beneficiario.
Con el incremento estimado para abril de 2026, los valores quedarían aproximadamente en:
Rango 1: $222.511
Rango 2: $157.412
Rango 3: $99.347
Para acceder a este beneficio es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Aunque el foco del aumento está en las asignaciones familiares del SUAF, otras prestaciones del sistema previsional también se actualizan con el mismo índice de inflación.
Entre ellas se encuentra la AUH, que también se ajustará con el 2,9% en abril.
En paralelo, el programa Tarjeta Alimentar continúa acreditándose junto con la asignación, aunque este beneficio no se actualiza con la fórmula de movilidad y mantiene sus montos actuales.
De esta manera, distintos ingresos del sistema de protección social que administra ANSES volverán a modificarse a partir del calendario de pagos de abril de 2026.