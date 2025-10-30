En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES actualizó las fechas de cobro de jubilados en noviembre 2025

ANSES oficializó el esquema de pago para jubilados en noviembre, con actualización y refuerzo incluido. Cuándo se cobra según DNI y quiénes acceden al beneficio.

Los jubilados ANSES cuentan con un esquema confirmado para noviembre que incluye actualización mensual y refuerzo adicional, según lo dispuesto por normativa vigente.

La acreditación seguirá el sistema habitual por terminación de documento para jubilados y pensionados del SIPA, PUAM y PNC, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.

Los montos y fechas fueron definidos para garantizar un orden de pago que prioriza a quienes perciben el haber mínimo y luego continúa con haberes superiores.

Bono para jubilados ANSES: quiénes lo reciben

El refuerzo mensual confirmado para noviembre alcanza a beneficiarios del régimen general, ex cajas provinciales transferidas, Pensión Universal para el Adulto Mayor, y Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos. El depósito se realiza junto al haber mensual en la cuenta bancaria registrada.

Calendario ANSES: fechas de cobro para jubilados en noviembre

El organismo estableció el siguiente calendario de pagos según terminación de DNI:

Jubilación mínima (SIPA)

Pagos del 10 al 20 de noviembre:

  • 0: lunes 10

  • 1: martes 11

  • 2: miércoles 12

  • 3: jueves 13

  • 4: viernes 14

  • 5: lunes 17

  • 6: martes 18

  • 7: miércoles 19

  • 8 y 9: jueves 20

Haberes superiores a la mínima

Pagos del 20 al 28 de noviembre:

  • 0 y 1: jueves 20

  • 2 y 3: martes 25

  • 4 y 5: miércoles 26

  • 6 y 7: jueves 27

  • 8 y 9: viernes 28

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pagos del 10 al 14 de noviembre:

  • 0 y 1: lunes 10

  • 2 y 3: martes 11

  • 4 y 5: miércoles 12

  • 6 y 7: jueves 13

  • 8 y 9: viernes 14

Cómo consultar fecha de cobro en ANSES

Para conocer día y lugar asignado:

  • Entrar a Mi ANSES

  • Ingresar CUIL y clave

  • Seleccionar Fecha y lugar de cobro

Cómo iniciar trámite jubilatorio paso a paso

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

  • Revisar historia laboral

  • Presentar certificados o recibos si faltan aportes

  • Solicitar turno presencial para validar documentación

