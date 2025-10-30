Los jubilados ANSES cuentan con un esquema confirmado para noviembre que incluye actualización mensual y refuerzo adicional, según lo dispuesto por normativa vigente.
ANSES oficializó el esquema de pago para jubilados en noviembre, con actualización y refuerzo incluido. Cuándo se cobra según DNI y quiénes acceden al beneficio.
ANSES actualizó las fechas de cobro de jubilados en noviembre 2025
Los jubilados ANSES cuentan con un esquema confirmado para noviembre que incluye actualización mensual y refuerzo adicional, según lo dispuesto por normativa vigente.
La acreditación seguirá el sistema habitual por terminación de documento para jubilados y pensionados del SIPA, PUAM y PNC, sin necesidad de gestionar trámites adicionales.
Los montos y fechas fueron definidos para garantizar un orden de pago que prioriza a quienes perciben el haber mínimo y luego continúa con haberes superiores.
Bono para jubilados ANSES: quiénes lo reciben
El refuerzo mensual confirmado para noviembre alcanza a beneficiarios del régimen general, ex cajas provinciales transferidas, Pensión Universal para el Adulto Mayor, y Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos. El depósito se realiza junto al haber mensual en la cuenta bancaria registrada.
El organismo estableció el siguiente calendario de pagos según terminación de DNI:
Jubilación mínima (SIPA)
Pagos del 10 al 20 de noviembre:
0: lunes 10
1: martes 11
2: miércoles 12
3: jueves 13
4: viernes 14
5: lunes 17
6: martes 18
7: miércoles 19
8 y 9: jueves 20
Pagos del 20 al 28 de noviembre:
0 y 1: jueves 20
2 y 3: martes 25
4 y 5: miércoles 26
6 y 7: jueves 27
8 y 9: viernes 28
Pagos del 10 al 14 de noviembre:
0 y 1: lunes 10
2 y 3: martes 11
4 y 5: miércoles 12
6 y 7: jueves 13
8 y 9: viernes 14
Para conocer día y lugar asignado:
Entrar a Mi ANSES
Ingresar CUIL y clave
Seleccionar Fecha y lugar de cobro
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
Revisar historia laboral
Presentar certificados o recibos si faltan aportes
Solicitar turno presencial para validar documentación