El refuerzo mensual confirmado para noviembre alcanza a beneficiarios del régimen general, ex cajas provinciales transferidas, Pensión Universal para el Adulto Mayor, y Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos. El depósito se realiza junto al haber mensual en la cuenta bancaria registrada.

Calendario ANSES: fechas de cobro para jubilados en noviembre

creditos anses jubilados .jpg ANSES actualizó las fechas de cobro de jubilados en noviembre 2025

El organismo estableció el siguiente calendario de pagos según terminación de DNI:

Jubilación mínima (SIPA)

Pagos del 10 al 20 de noviembre:

0: lunes 10

1: martes 11

2: miércoles 12

3: jueves 13

4: viernes 14

5: lunes 17

6: martes 18

7: miércoles 19

8 y 9: jueves 20

Haberes superiores a la mínima

Pagos del 20 al 28 de noviembre:

0 y 1: jueves 20

2 y 3: martes 25

4 y 5: miércoles 26

6 y 7: jueves 27

8 y 9: viernes 28

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pagos del 10 al 14 de noviembre:

0 y 1: lunes 10

2 y 3: martes 11

4 y 5: miércoles 12

6 y 7: jueves 13

8 y 9: viernes 14

Cómo consultar fecha de cobro en ANSES

Para conocer día y lugar asignado:

Entrar a Mi ANSES

Ingresar CUIL y clave

Seleccionar Fecha y lugar de cobro

Cómo iniciar trámite jubilatorio paso a paso