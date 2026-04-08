El alarmante estado de salud de Juan José Camero con una impactante foto: "No puede ver"

"Mirando esta foto pienso que este señor, Juan José Camero, además de actor, es una gran persona, al punto que es como si fuera mi hermano mayor y guía en varios momentos de mi vida", comenzó escribiendo Maxi en una publicación acompañada por una fotografía juntos y sonrientes.

Claro que acto seguido se metió de lleno en el derrotero del actor que participó en tantos recordados títulos tanto en cine como en televisión. "Miro esta foto y pienso en aquellos años donde la 'edición manipulada' de un reality dejó perpetua su imagen como una persona con problemas con el alcohol (lo cual no tendría nada de malo) y al no padecer esa enfermedad, fue y sigue siendo punto de crítica, donde se lo sentencia a algo que no es y, por la forma peyorativa, se ataca a la gente que sí lo padece, como si fuera una burla a lo trágico", disparó casi a modo de grito desesperado.

IG Maxi Ghione - posteo sobre la salud de Juan José Camero

"Juanjo no puede ver, perdió casi toda su visión, y a eso se le suman otros problemas de salud y su edad", confirmó entonces Ghione sobre el actual y angustiante estado de Camero.

Fue allí que a continuación arremetió con todo contra Reality Reality por la falsa imagen que el programa dejó de su amigo y, de alguna manera, lo expulsó del medio. Así habló nuevamente de la mencionada "edición manipulada", y explicó que los participantes cumplían las "premisas que la producción nos daba, donde sólo actuábamos y seguíamos las consignas de los juegos que nos indicaban".

"Estuvimos encerrados e incomunicados 62 días (para los que piensan que era guionado), no sabíamos nada sobre el afuera, sólo seguíamos reglas de un juego que hasta parecía inocente desde lo lúdico rozando lo pelotudo... el juego que nos dictaban", recordó tajante ante el descreimiento de algunos.

En tanto, con relación al supuesto alcoholismo de Camero que aquel programa reflejó, casi graciosamente, Maxi Ghione aseguró: "Nunca, pero nunca nunca, vi a Juanjo en estado de ebriedad, pero ni un leve mareo (a mí, sí). Todo, absolutamente todo lo que se ve en archivo, fue manipulado".

"Es triste ver imágenes que lo ubican en un lugar más incómodo aún que el momento de salud en el que se desplaza hoy. No estoy victimizándolo, estoy tratando de que esté un poco mas contento. Para los detractores: no importan. Para los que se solidarizan: pueden dejar mensaje a Juanjo, cada uno le será leído", concluyó entonces a corazón abierto y preocupado por su amigo.

Juan José Camero

Cuál es la trayectoria artística de Juan José Camero

Con una carrera marcada por grandes éxitos y una fuerte presencia en la escena nacional, Juan José Camero se consolidó como uno de los actores más reconocidos del cine, la televisión y el teatro argentino. Nacido el 15 de septiembre de 1943 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, su recorrido artístico abarca décadas de trabajo, con protagónicos que dejaron huella en la memoria del público.

Sus inicios en el mundo del espectáculo se dieron de manera tardía, alrededor de 1970. Primero incursionó en el modelaje y luego dio el salto a la televisión con ciclos como El repórter Esso. Poco después llegó su debut en la pantalla grande con títulos como Paula contra la mitad más uno (1971) y Siempre te amaré (1971), donde comenzó a destacarse por su porte y carisma frente a cámara.

El gran salto en su carrera llegó en 1975, cuando protagonizó Nazareno Cruz y el lobo, dirigida por Leonardo Favio. Este film se convirtió en un clásico del cine argentino y lo posicionó definitivamente como una figura central de la industria. Ese mismo año participó en otras producciones destacadas como Triángulo de cuatro, de Fernando Ayala, y El muerto. Más adelante sumó trabajos en películas como Piedra libre (1976), dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, y Verónico Cruz: La deuda interna (1988), de Miguel Pereira, una obra que obtuvo reconocimiento a nivel internacional.

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En televisión, Camero también tuvo una trayectoria sólida con participaciones en exitosas telenovelas como Cuatro hombres para Eva, Stefanía, El precio del poder, Señorita maestra, De corazón y Campeones de la vida. En esta última marcó su regreso en el año 2000, luego de permanecer 15 años alejado de la pantalla chica.

El teatro fue otro de los espacios donde desarrolló su vocación artística, complementando una carrera versátil. Además, durante una década se desempeñó como agregado cultural en Paraguay, ampliando su vínculo con la cultura más allá de la actuación.

En la actualidad, y con 82 años en 2026, el actor se encuentra alejado de los medios. Tras enfrentar problemas de salud y tomar la decisión de cambiar su rumbo a los 68 años, hoy está enfocado en su vida personal. En 2011 contrajo matrimonio con Sonia Hippener, con quien comparte esta nueva etapa, lejos del ruido mediático pero con una trayectoria que lo mantiene como una figura clave del espectáculo argentino.