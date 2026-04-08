Bomba: el hermano de Mauro Icardi contó una verdad familiar que salpica a Wanda Nara

El diálogo tomó un giro más íntimo cuando el periodista Gustavo Méndez quiso saber cómo se encuentra económicamente Juan Carlos. Guido fue claro: “Mi viejo económicamente no puede tirar manteca al techo, pero no pasa ninguna necesidad. Hay mucha gente que dijo que estaba en la misería. Mi padre es una persona honrada, muy humilde, pero que se gana su dinero”, expresó, defendiendo la integridad de su padre y desmintiendo rumores sobre una supuesta situación crítica.

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Cuál fue la frase sin filtro que publicó Wanda Nara y que vuelve a encender la polémica con Mauro Icardi

Wanda Nara tiene un talento especial para permanecer en el centro de la escena y generar conversación. Una vez más lo dejó en claro con una acción que rápidamente se convirtió en tendencia. La presentadora de MasterChef compartió en sus historias de Instagram una frase que, por su tono directo, muchos interpretaron como una indirecta hacia Mauro Icardi.

“¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”, escribió, reafirmando su estilo desafiante y sembrando dudas entre sus seguidores sobre el verdadero destinatario del mensaje.

Las viejas controversias volvieron a cobrar protagonismo. En 2023, tras la difusión de un video íntimo del jugador del Galatasaray, Wanda ironizó sobre su ex con la palabra “maní”, un gesto que se viralizó y terminó transformándose en parte de una campaña publicitaria.

Con esta nueva aparición digital, Nara confirma que su habilidad para captar atención sigue intacta: entre frases punzantes, ironías calculadas y un manejo estratégico de las redes sociales, consigue que cada publicación se convierta en tema obligado de debate.