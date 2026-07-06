ANSES advirtió sobre llamadas y mensajes falsos: qué hacer si te contactan

Con diferentes excusas intentan generar confianza y convencer a la víctima de entregar información sensible o ingresar a sitios falsos que imitan la imagen del organismo.

Una vez que obtienen esos datos, pueden acceder a cuentas bancarias, modificar contraseñas o cometer distintos tipos de fraude.

Las modalidades más utilizadas por los delincuentes

Según explicó ANSES, las estafas suelen llegar a través de distintos canales de comunicación.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

Llamadas telefónicas en las que solicitan claves de seguridad, datos personales o información de cuentas bancarias.

Correos electrónicos y mensajes con enlaces que redirigen a páginas falsas que simulan ser sitios oficiales.

Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios económicos, bonos o pagos extraordinarios para captar la atención de los usuarios.

Mensajes enviados por aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, con enlaces para completar supuestos formularios.

Desde el organismo insistieron en que cualquier comunicación que solicite información privada fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa.

Qué recomienda ANSES para evitar caer en una estafa

Para reducir el riesgo de ser víctima de un fraude, ANSES difundió una serie de recomendaciones dirigidas a todos los beneficiarios.

Entre las principales medidas de prevención se destacan:

No brindar datos personales, bancarios ni claves de seguridad por teléfono, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o mensajes de texto.

No modificar las claves del home banking por indicación de terceros durante una llamada.

Realizar trámites únicamente a través de los canales oficiales del organismo.

Recordar que todos los trámites de ANSES son completamente gratuitos.

No contratar gestores ni intermediarios para realizar consultas o presentar documentación.

Evitar publicar información personal en redes sociales, incluso cuando se trate de consultas relacionadas con prestaciones del organismo.

Todos los trámites de ANSES son gratuitos

Uno de los puntos que ANSES remarca de manera permanente es que ninguno de sus trámites tiene costo.

Las gestiones para acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, la AUH, la Prestación por Desempleo o cualquier otro beneficio pueden realizarse sin necesidad de pagar a terceros ni contratar gestores.

Por ese motivo, cualquier persona que solicite dinero para acelerar un trámite o garantizar el cobro de una prestación también debe despertar sospechas.

Cuáles son los únicos canales oficiales de ANSES

Para realizar consultas o iniciar trámites de manera segura, ANSES recordó que los únicos canales oficiales habilitados son:

La línea telefónica gratuita 130 .

. Mi ANSES , tanto en su versión web como en la aplicación oficial.

, tanto en su versión web como en la aplicación oficial. El servicio de Atención Virtual.

Cualquier mensaje recibido desde números desconocidos, cuentas no verificadas o sitios web que soliciten información privada debe ser tratado con precaución y descartado.

Cómo denunciar un intento de estafa

Las personas que hayan recibido una comunicación sospechosa o consideren que fueron víctimas de una estafa pueden realizar la denuncia a través de los canales habilitados por ANSES.

El organismo permite efectuar el reclamo desde Mi ANSES, en la sección "Denuncias y Reclamos". También es posible hacerlo llamando al 130, de manera presencial en la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o mediante correo postal dirigido a esa dirección.

Desde ANSES remarcan que mantenerse informado y utilizar exclusivamente los canales oficiales continúa siendo la principal herramienta para evitar este tipo de fraudes y proteger tanto la información personal como los datos bancarios.