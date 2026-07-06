En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Estafas virtuales
Previsional

ANSES advirtió sobre llamadas y mensajes falsos: qué hacer si te contactan

El organismo previsional advirtió por el aumento de llamadas, mensajes y correos falsos que buscan robar claves bancarias y datos personales. Recordó que ningún trámite requiere gestores y detalló cuáles son los únicos canales oficiales para realizar consultas y denuncias.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES advirtió sobre llamadas y mensajes falsos: qué hacer si te contactan

ANSES advirtió sobre llamadas y mensajes falsos: qué hacer si te contactan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reforzó sus advertencias ante el aumento de las estafas que utilizan el nombre del organismo para obtener datos personales, claves bancarias e información confidencial de jubilados, pensionados y otros beneficiarios de prestaciones sociales.

Leé también Milei confirmó el aumento para la AUH de ANSES en julio: cuánto y cuándo se cobra
Milei confirmó el aumento para la AUH de ANSES en julio: cuánto y cuándo se cobra

Si bien cualquier persona puede convertirse en víctima de este tipo de engaños, desde el organismo remarcaron que los adultos mayores suelen ser uno de los principales blancos de los delincuentes, quienes aprovechan la confianza que generan las supuestas comunicaciones oficiales para ofrecer beneficios inexistentes o solicitar la actualización de datos.

Por ese motivo, ANSES recordó que nunca solicita claves personales, datos bancarios ni información confidencial por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o mensajes de texto. Ante cualquier contacto de esas características, la recomendación es cortar la comunicación de inmediato y no compartir ningún dato.

Cómo funcionan las estafas que usan el nombre de ANSES

Las maniobras detectadas en los últimos meses tienen un mecanismo similar. Los estafadores se hacen pasar por empleados de ANSES y se comunican con los beneficiarios para informar sobre supuestos bonos, pagos extraordinarios, actualizaciones de datos o beneficios especiales.

Con diferentes excusas intentan generar confianza y convencer a la víctima de entregar información sensible o ingresar a sitios falsos que imitan la imagen del organismo.

Una vez que obtienen esos datos, pueden acceder a cuentas bancarias, modificar contraseñas o cometer distintos tipos de fraude.

Las modalidades más utilizadas por los delincuentes

Según explicó ANSES, las estafas suelen llegar a través de distintos canales de comunicación.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

  • Llamadas telefónicas en las que solicitan claves de seguridad, datos personales o información de cuentas bancarias.
  • Correos electrónicos y mensajes con enlaces que redirigen a páginas falsas que simulan ser sitios oficiales.
  • Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios económicos, bonos o pagos extraordinarios para captar la atención de los usuarios.
  • Mensajes enviados por aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, con enlaces para completar supuestos formularios.

Desde el organismo insistieron en que cualquier comunicación que solicite información privada fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa.

Qué recomienda ANSES para evitar caer en una estafa

Para reducir el riesgo de ser víctima de un fraude, ANSES difundió una serie de recomendaciones dirigidas a todos los beneficiarios.

Entre las principales medidas de prevención se destacan:

  • No brindar datos personales, bancarios ni claves de seguridad por teléfono, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o mensajes de texto.
  • No modificar las claves del home banking por indicación de terceros durante una llamada.
  • Realizar trámites únicamente a través de los canales oficiales del organismo.
  • Recordar que todos los trámites de ANSES son completamente gratuitos.
  • No contratar gestores ni intermediarios para realizar consultas o presentar documentación.
  • Evitar publicar información personal en redes sociales, incluso cuando se trate de consultas relacionadas con prestaciones del organismo.

Todos los trámites de ANSES son gratuitos

Uno de los puntos que ANSES remarca de manera permanente es que ninguno de sus trámites tiene costo.

Las gestiones para acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, la AUH, la Prestación por Desempleo o cualquier otro beneficio pueden realizarse sin necesidad de pagar a terceros ni contratar gestores.

Por ese motivo, cualquier persona que solicite dinero para acelerar un trámite o garantizar el cobro de una prestación también debe despertar sospechas.

Cuáles son los únicos canales oficiales de ANSES

Para realizar consultas o iniciar trámites de manera segura, ANSES recordó que los únicos canales oficiales habilitados son:

  • La línea telefónica gratuita 130.
  • Mi ANSES, tanto en su versión web como en la aplicación oficial.
  • El servicio de Atención Virtual.

Cualquier mensaje recibido desde números desconocidos, cuentas no verificadas o sitios web que soliciten información privada debe ser tratado con precaución y descartado.

Cómo denunciar un intento de estafa

Las personas que hayan recibido una comunicación sospechosa o consideren que fueron víctimas de una estafa pueden realizar la denuncia a través de los canales habilitados por ANSES.

El organismo permite efectuar el reclamo desde Mi ANSES, en la sección "Denuncias y Reclamos". También es posible hacerlo llamando al 130, de manera presencial en la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o mediante correo postal dirigido a esa dirección.

Desde ANSES remarcan que mantenerse informado y utilizar exclusivamente los canales oficiales continúa siendo la principal herramienta para evitar este tipo de fraudes y proteger tanto la información personal como los datos bancarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Estafas virtuales
Notas relacionadas
ANSES confirmó las FECHAS DE COBRO para jubilados y asignaciones en JULIO 2026
ANSES confirmó que paga un nuevo bono de $129.00: quiénes pueden cobrarlo
AUE de ANSES: confirman las escalas de julio con aumento y el extra por leche

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar