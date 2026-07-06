Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Días antes, frente a otra consulta sobre las versiones de separación, Petri le había respondido a la panelista Lorena de Paola: "No queremos agrandar una operación. En off decirte que estamos súper felices y enamorados".
Con ese panorama, la visita que la pareja hizo en Mendoza terminó funcionando como mucho más que una simple salida religiosa. En medio de las especulaciones de los últimos meses, Cristina y Petri eligieron responder con hechos: mostrándose unidos, en familia, y dejando en claro que el proyecto de vida que construyeron sigue más firme que nunca.
¿Cómo se conocieron Luis Petri y Cristina Pérez?
La historia entre Cristina Pérez y Luis Petri arrancó en octubre de 2021, cuando la periodista lo entrevistó para su programa de radio. Según contó ella misma, en ese momento no tenía registro de su cara, aunque lo conocía por su fuerte voz en el Congreso. Lo que la sedujo fue su forma de hablar: en diálogo con Infobae, recordó que pensó que "este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice".
Tras esa primera nota, mantuvieron charlas formales durante dos meses, primero por Instagram y luego por WhatsApp, hasta que se animaron a verse en persona para tomar una copa de vino. De aquel primer encuentro, Cristina reconoció que estaba muy nerviosa, aunque el abrazo con Petri terminó de sellar la conexión. Tiempo después, resumiría ese momento al aire de Radio Mitre con una frase contundente: "Yo caí enamorada. Estoy en el horno, rendida".