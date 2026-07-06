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Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Cristina Pérez y Luis Petri se mostraron muy enamorados durante su paso por la Basílica de San Francisco en Mendoza.

6 jul 2026, 12:11
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Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Cristina Pérez y Luis Petri pasaron por la Iglesia y recibieron una hermosa bendición tras 5 años juntos

Después de meses de versiones sobre una crisis en su relación, Cristina Pérez y Luis Petri volvieron a mostrarse juntos y enamorados. Esta vez eligieron un lugar cargado de simbolismo: la Basílica de San Francisco, en Mendoza, donde participaron de una ceremonia religiosa junto a Julián, el hijo del diputado.

Fue Cristina quien publicó las imágenes del momento en sus redes sociales. En el posteo se la ve junto a Petri y su único hijo en el histórico templo, posando con el altar de fondo. La periodista escribió: "Visitamos en familia la Basílica de San Francisco en Mendoza. Allí se venera a la Virgen del Carmen de Cuyo, Patrona del Ejército de los Andes y también descansan los restos de Merceditas, la hija del General San Martín".

Las imágenes llegan meses después de que la pareja tuviera que enfrentar una fuerte ola de rumores, luego de que Jorge Rial publicara en Twitter un mensaje que puso el foco sobre la relación. Lejos de alimentar la polémica, ambos salieron a desmentir todo.

Durante los Martín Fierro de la Televisión, Cristina habló con PrimiciasYa y fue tajante: "¡No! Nosotros gracias a Dios estamos felices y más unidos que nunca". Consultada por su presente sentimental, agregó: "Cómo no voy a estar enamorada. Mirá, ya casi cinco años juntos, tres de casados... ¡Muy felices! La elección de nuestras vidas".

Días antes, frente a otra consulta sobre las versiones de separación, Petri le había respondido a la panelista Lorena de Paola: "No queremos agrandar una operación. En off decirte que estamos súper felices y enamorados".

Con ese panorama, la visita que la pareja hizo en Mendoza terminó funcionando como mucho más que una simple salida religiosa. En medio de las especulaciones de los últimos meses, Cristina y Petri eligieron responder con hechos: mostrándose unidos, en familia, y dejando en claro que el proyecto de vida que construyeron sigue más firme que nunca.

¿Cómo se conocieron Luis Petri y Cristina Pérez?

La historia entre Cristina Pérez y Luis Petri arrancó en octubre de 2021, cuando la periodista lo entrevistó para su programa de radio. Según contó ella misma, en ese momento no tenía registro de su cara, aunque lo conocía por su fuerte voz en el Congreso. Lo que la sedujo fue su forma de hablar: en diálogo con Infobae, recordó que pensó que "este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice".

Tras esa primera nota, mantuvieron charlas formales durante dos meses, primero por Instagram y luego por WhatsApp, hasta que se animaron a verse en persona para tomar una copa de vino. De aquel primer encuentro, Cristina reconoció que estaba muy nerviosa, aunque el abrazo con Petri terminó de sellar la conexión. Tiempo después, resumiría ese momento al aire de Radio Mitre con una frase contundente: "Yo caí enamorada. Estoy en el horno, rendida".

     

 

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Luis Petri Cristina Pérez

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